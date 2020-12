Otra vez comparan a Muriel con una leyenda: ¿justicia o exageración?

Luis Muriel, el que muchos llaman el suplente de oro, sigue cosechando elogios tras marcar un doblete en el reciente empate 2-2 contra Torino en la Serie A.

El colombiano suma 18 goles partiendo desde la suplencia en la Serie A y eso hace que su rol sea muy valorado.



"¿Viste esa finta frente al arquero Mirante? Se parecía a mi amigo brasileño Ronaldo. Los sudamericanos tienen cosas en la sangre, la elegancia de él es la misma de Ronnie", comentó sobre su estilo Nicola Ventola, otro delantero sumamente efectivo desde la suplencia.



En la Gazzetta dello Sport, el exdelantero dijo que lo más importante es que el colombiano no se siente en un rol secundario a pesar de no estar siempre entre los titulares.



"Quedarse fuera es bueno y creo que Muriel y Gasperini tienen una relación sincera, porque si un jugador siempre está listo cuando entra, significa que está consciente de su rol y su importancia en el proyecto. Él sabe muy bien que sus entradas en el campo son devastadoras para los rivales", explicó Ventola.



"Te cuento un secreto: si un atacante sabe desde hace días que estará en el banquillo, mentalmente se prepara mejor para el momento en que pise el campo. En cambio, si lo descubre sólo en vísperas, es decepción", concluyó.



Muriel está a 7 goles del récord de Alessandro Matri y, al ritmo que va, no le falta mucho para batirlo.