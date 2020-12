No le alcanzó a Muriel: Atalanta dejó escapar la victoria y empató 2-2

Este miércoles, Atalanta visitó el Estadio Renato Dall'Ara, para enfrentarse a Bolonia, en una nueva jornada de la Serie A.



Con Luis Fernando Muriel como titular, y con Duván Zapata y Johan Mojica en el banco de suplentes, el conjunto de Bérgamo empató 2-2, en un partido que dejó como gran protagonista al delantero nacido en Santo Tomas, quien anotó un doblete.

En un primer tiempo controlado por el equipo de Gian Piero Gasperini, Atalanta fue de menos a más y gracias a los tantos de Luis Fernando Muriel logró irse al vestuario con dos goles de diferencia.



El primer tanto llegó en el minuto 22, luego de que Jerdy Schouten derribara imprudentemente a Josip Iličić en el área. El árbitro no dudó en señalar el punto blanco, para que segundos más tarde, Muriel inaugurara el marcador con un soberbio disparo de pierna derecha.



El conjunto de Bérgamo siguió con la arremetida y un minuto después de haber anotado el primero de la noche, consiguió duplicar la ventaja. El delantero colombiano capturó un rebote en el área de Bolonia, para imponerse a los defensores y de pierna zurda dejar sin reacción al arquero Angelo da Costa.



Con el 0-2 en contra, Bolonia intentó reaccionar, pero no su poca capacidad ofensiva no le alcanzó para descontar el marcador en la primera mitad.



En el segundo tiempo, el partido siguió por la misma línea. Atalanta, con la ventaja en el tablero, comenzó a manejar los momentos del encuentro y con buen dominio de la pelota y cambios en la nómina, se hizo dueño del juego.



Gasperini, confiado en el buen desarrollo de su equipo en el terreno, le dio descanso a Luis Muriel para meter a otro artillero, Duván Zapata. El 'Toro', quien fue protagonista en la fecha pasada en el triunfo sobre la Roma, entró en el minuto 65 para darle un nuevo aire al equipo y contribuir en materia ofensiva.



Sin embargo, pese a que Bolonia no hacía muchos méritos para descontar el marcador, una jugada de 'otro partido' le dio la oportunidad a los dirigidos por Siniša Mihajlović de acortar la diferencia.



En el minuto 73, un gran pase entre líneas de Riccardo Orsolini, dejó al japonés Takehiro Tomiyasu frente a Pierluigi Gollini, para que posteriormente el oriental picara el balón con sutileza ante el achique del portero italiano.



Bolonia no bajó los brazos y en el minuto 82 empató de forma sorpresiva el encuentro. El argentino Nahuén Paz, quien recién había ingresado a la cancha, aprovechó una desconcentración en el área de Atalanta tras un tiro de esquina, para entrar por el segundo palo y de cabeza igualar el marcador.



Con Johan Mojica ingresando en los últimos minutos, el equipo de los tres colombianos se dejó empatar de manera insólita un partido que no presentaba mayor preocupación, y con el 2-2 se dio por finalizado el encuentro.



Con el punto conseguido, el club nerazzurri llegó a 22 puntos en la Serie A y se ubica en la séptima posición con un partido menos.