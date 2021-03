¡Alta traición en Italia! Juventus va por la gran estrella del Milan

El AC Milan tiene un presente realmente complicado. Después de perder la punta del campeonato italiano, y de paso prácticamente el título, una nueva problemática llega para la próxima temporada.



Según informó el periodista Tancredi Palmieri, uno de los referentes del club saldría rumbo a otro grande del país: la Juventus de Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado.

Gianluigi Donnarumma culmina su vínculo contractual con el equipo en junio de este año, situación que a día de hoy no se ha solucionado. Nada se sabe de una posible renovación.



Si bien su máximo deseo es quedarse en el equipo ‘rossonero’ (allí debutó en la temporada 2015-16 y consiguió su primera convocatoria a la Selección), las posibilidades de salir son cada vez más grandes.



Justamente Palmieri reportó en ‘TUTTOmercatoWEB’ que Juventus y el guardameta italiano tienen “una conexión real”. En un principio el interés era completamente “discreto”, pero ahora van con todo por tener un aspecto a su favor.

Para renovar, el futbolista de apenas 22 años pidió un salario de 10 millones de euros. Milan no ha querido ceder terreno y los de Turín están dispuestos a pagarle dicha suma.



Respecto a esto último, recientemente el mismo Donnarumma le dio una frase contundente su representanto, Mino Raiola: “Yo me quedo en el Milan, tú te encargas de las gestiones”.



Con lo anterior sobre la mesa, Tancredi Palmieri dio su opinión respecto a la posible negociación: “Personalmente, hasta la semana pasada no pensé que fuera posible que Donnarumma pudiera unirse a otro lugar. Y todavía lo considero poco probable, pero los acontecimientos recientes me hacen subir el índice de imposible a improbable”.



Eso sí, aclaró que si su representante se está moviendo, más allá de la declaración que dio, es porque “Donnarumma tiene conocimiento”.