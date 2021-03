Se fue y no ha vuelto: el colombiano que tiene esperando a su equipo

Eisner Loboa fue una de tantas promesas que salieron de la cantera del Deportivo Cali, pero también uno de muchos jugadores con proyección que no alcanzaron su clímax para llegar a triunfar en el fútbol colombiano. Ahora, el extremo (también juega de lateral), tiene en ascuas a su nuevo equipo: el Deportivo Municipal Limeño, de El Salvador.



El jugador pidió permiso para viajar a Colombia para solucionar problemas personales y no ha regresado. “Él está fuera del país y se le ha dado hasta el día miércoles para que regrese al país, tiene hasta el 31 de marzo para regresar sino quedaría descartado”, dijo Samuel Gálvez, presidente del club salvadoreño, en declaraciones que recoge ‘El Gráfico’.



El dirigente ve complicada la continuidad de Loboa en el equipo, pues se fue justo cuando ya estaba habilitado para jugar y el campeonato entró en el hexagonal final. El refuerzo cafetero no ha debutado, y terminaría su contrato anticipadamente.



“Tenía un problema familiar, hemos hablado con él y estamos en ese acuerdo que si realmente no puede venir el miércoles estaría descartado, tendríamos que rescindir el contrato...Perderíamos esa plaza y a veces los jugadores no son honestos antes de firmar porque él dijo que era un problema que lo iba a resolver rápido”, añadió Gálvez.



Y lamentó la situación del colombiano, pues llegó con mucha expectativa: “Teníamos muchas expectativas por su calidad, un jugador ya conocido, venía de jugar con el León de México y tiene talento”.