¡Triunfazo! Nápoles, con Ospina, se impuso en casa del poderoso Milan

Nápoles salió a cazar un conejo y volvió con un tigre: esperaba sumar en su visita a Milan y acabó imponiéndose por un justo 0-1 que le permitió llegar a 50 puntos, a 6 del segundo mejor del Calcio y muy cerca de la zona de clasificación a Champions League. Ospina fue titular y tuvo un buen balance.

Arrancaba el partido complicado para Ospina, quien a los 3 minutos, en el intento de cierre a Leao, se llevaba un durísimo golpe en a rodilla... pero salvaba su arco, por fortuna.



Fue un primer tiempo de mucha entrega, gran despliegue atlético y las opciones más claras para Leao en Milan y llegas de Zielinski, Insigne y Mertens, pero sin que se rompiera la igualdad.



A los 33 minutos se lucía por primera vez Ospina en el remate que salvó abajo de Leao, quien definió de derecha tras la asistencia de Samu Castillejo.



Hasta que se quebró el juego a los 49, cuando Matteo Politano remató de derecha por abajo, junto al palo izquierdo en un contragolpe que leyó mejor que todos Zielinski para filtrar el pase justo a tiempo.



Insistían por Nápoles Insigne y Fabián Ruiz, pero era más punzante Milan, especialmente cuando Ospina tuvo que exigirse en la opción de Rebic, de cabeza, a los 69, que de puro reflejo salvó el colombiano.



Sobre los 86 minutos vino la polémica: primero pedía Milan penalti por una presunta falta a Hernández en el área y, como no se sancionó, vino al lateral el francés a 'cobrarse' la cuenta y metió, ahora sí, una falta que bien pudo ser para expulsión. Lo revisó todo el VAR y no dio ni una ni otra cosa. Todos perdieron en la polémica.



El que sí se ganó la roja fue Rebic por un insulto al árbitro cuando ya se jugaba el minuto 92. ¡Lo pillaron! Sobre el cierre daría un susto más el Milan en una salida extraña del portero, que no pasó de ahí para felicidad del equipo del colombiano.



La victoria alegró de paso a Juventus, que se acercó a Milan en la tabla, aunque están todos muy lejos del firme líder, Inter de Milán (65 puntos).