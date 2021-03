¡Batacazo de Benevento! Juventus cae en casa y ¿adiós a la Serie A?

Increíble pero cierto: los fantasmas de los problemas de definición en un equipo que tiene en sus filas a un tal Cristiano Ronaldo, han vuelto.

Insólito fue lo que le ocurrió a Juventus, que perdió en su casa contra el Benevento, que se apuntó una victoria 0-1 con rango de histórica, un resultado que es muy inoportuno en la persecución al líder Inter de Milán.



¿Qué pasó? Poco, salvo el portero de Benevento, que sacó en el primer tiempo tres tremendos intentos de Cristiano Ronaldo, un cabezazo de De Ligt y uno de Morata.



Kulusevski lo probó en el complemento de nuevo, otra vez lo tuvo el portugués a los 66 y no, ya no había manera de vulnerar a un Montipó inspirado ni a un Benevento que supo aguantar y que encontró a los 69 un premio tal vez inesperado: increíble pifia en la salida y Gaish no perdonó en una gran definición.

El gol de Adolfo Gaich para poner el 1-0 parcial entre Benevento y Juventus! pic.twitter.com/PQRjdhbFfc — InfoAzulgrana (@InfoAzulgrana2) March 21, 2021

Entonces despertó de nuevo Juventus, sin el colombiano Cuadrado. Antes del gol parecía ya resignarse al empate pero se esforzó, quiso Chiesa y de nuevo lo tuvo Cristiano en un par de ocasiones, una de chalaca, pero sin éxito.



Y así Benevento logró una victoria histórica en Turín mientras, causaba una herida en Juventus potencialmente mortal, en la carrera para alcanzar a Inter, que ahora es más difícil que nunca.