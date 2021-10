¡Estaban de parranda! Escándalo en la concentración de Venezuela

La Selección de Venezuela está envuelta en un escándalo de cara al juego de este jueves contra Chile, por Eliminatorias, luego de que dos de sus jugadores, que no estuvieron contra Ecuador (domingo) por una aparente lesión, fueran separados por actos de indisciplina.

Periodistas de este país desmintieron la versión de que Yeferson Soteldo y Josua Mejías no participaron en la victoria de la Vinotinto por molestias físicas y afirmaron que la ausencia de ambos jugadores se debería a los dos fueron apartados de la concentración por violar la normas y salir en búsqueda de algunas mujeres.



"Yeferson Soteldo se perdió el encuentro (Ecuador) por un acto de indisciplina. No por una lesión", informó el periodista Tomy Arguelles en su cuenta de Twitter.



Cabe resaltar que la Selección de Venezuela emitió un comunicado en días pasados en el que explicó las bajas de Soteldo y Mejías por molestias físicas.



Así las cosas, tanto el defensor como el atacante, no entraron en el grupo de viajeros para enfrentar a Chile y seguirán de baja con la Vinotinto. Duro golpe para Venezuela.

#LaVinotinto Otro jugador que incurrió en actos de indisciplina fue Josua Mejías.



Tanto Soteldo como el defensor tendrán que afrontar sus consecuencias. pic.twitter.com/7EIppMNxwU — Tomy Arguelles (@tomyarguelles) October 11, 2021