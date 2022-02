UEFA haría más que FIFA: suspendería a Rusia de todos sus torneos

La FIFA se quedó en maquillaje: no banderas, no nombres, no himnos. Pero la UEFA, según las últimas informaciones de prensa, haría mucho más para pronunciarse sobre la invasión de Rusia a Ucrania que tiene a Europa y al mundo en vilo.

La agencia de noticias alemana SID asegura que falta muy poco para el anuncio oficial de la suspensión de Rusia de todas las competencias de la UEFA.



¿A quiénes afecta la decisión? Inicialmente al Spartak de Moscú, que debe enfrentar a Leipzig por los octavos de final de la UEFA Europa League. Además, el equipo femenino ruso no podría competir en la Eurocopa de Reino Unido, a disputarse entre el 6 y el 31 de julio próximos, certamen en el que el grupo C, con Países Bajos, Suecia y Suiza quedaría incompleto.



Dice la fuente que hay una presión excepcional de parte de las potencias europeas, lideradas por Alemania e Inglaterra, que exigen medidas más fuertes, tal como lo pedían los propios jugadores.



Vale mencionar que la selección polaca ha dicho que se niega a enfrentar a Rusia por el repechaje al Mundial de Catar, duelo pactado para el mes de marzo y que, según el portero Wojciech Szczesny, están decididos a usar como acto de rechazo a la guerra, perdiendo los puntos si es necesario: "los jugadores no estamos solo para celebrar si ganamos un partido, si pasa algo así hay que hablar claro. Ahora veremos si la FIFA tendrá los huevos de castigar a Rusia eliminándola del Mundial, pero no creo que pasará".