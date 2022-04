Tite sobre los rumores de Guardiola: 'hay grandes técnicos brasileños'

Tras una excelente Eliminatoria sudamericana y clasificación en el primer lugar de la tabla, Brasil volvió a ganar ese favoritismo de cara al Mundial de Catar 2022. Sin embargo, el estratega, Tite tendrá la presión de aguantar los comentarios que lo dan como el favorito en la Copa del Mundo, e intentar alcanzar ese trofeo en su última aventura desde el banquillo en dicho combinado nacional. El director técnico mantuvo que prefiere un sucesor local, y no extranjero.

Hace unos días, Tite confirmó que una vez culmine el Mundial, su decisión es descansar de la dirección técnica. Además, sonó un candidato para el banquillo de Brasil: Pep Guardiola. El ibérico fue elogiado por Jürgen Klopp previo al encuentro decisivo entre Manchester City y Liverpool. Sin embargo, al brasileño no le mató ese rumor del estratega del City.

En discusión con el Diario Marca, Tite dio pistas de su decisión de dejar el banquillo de Brasil, sobre lo que lo llevó a contemplarlo, dijo, ‘es un asunto del pasado ya. Aquí se funciona con ciclos y hay que respetarlos. Acabaré el mío y llegará otro profesional, así es la vida’.

También comentó que era algo que decidió anteriormente, y no le costó mucho decir que no seguiría tras Catar, ‘estaba decidido anteriormente, y detrás hay madurez, tiempo, responsabilidad por el cargo… No voy a gastar energías pensando en si sigo, si no... ¡Tengo que ganar el Mundial! Hay que darle naturalidad y espontaneidad. Siempre he tenido la idea de no perpetuarme en el puesto, hay que oxigenar, los cambios son buenos. Yo también seré el nuevo en otro proyecto’.

El anhelo del estratega será tomarse un descanso y estar con su familia, aunque hoy por hoy, no piensa mucho en lo que vendrá tras dejar el combinado nacional, sino estar pendiente de trabajar con el grupo y tener un buen Mundial en Catar para irse en paz.

Fue claro cuando llegaron al tema del Pep Guardiola sobre los rumores que lo acercan al combinado brasileño. ‘¿Guardiola mi sucesor? Queda mucho tiempo. Hay grandes técnicos brasileños’. Aunque le gustaría un reemplazo nacional, sí concluyó que no tiene ese derecho de decidir el próximo timonel, pero que sí le gustaría.