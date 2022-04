Mutuo elogio: 'Guardiola, el mejor del mundo' y 'Klopp, mejor rival'

Manchester City y Liverpool tienen este domingo (10:30 a.m.) un duelo que podría orientar en un lado o en otro el título de la Premier League.

Solo los separa un punto y eso tiene a los expertos divididos sobre el favoritismo y sobre cuál de los dos tiene más presión de cara a un cierre de temporada que los tiene peleando en cuatro frentes.



El historial es tan reñido como emocionante: Los DTs se han enfrentado 22 veces, con 9 triunfos para Pep, 9 para Jürgen y 4 empates. ¿Solución? Ambos, astutos como son, han acudido al mutuo elogio.



"Para mí, Guardiola es el mejor entrenador del mundo y todos coincidimos en eso. Si alguien duda de él... no sé cómo eso puede pasar", decía Klopp en la rueda de prensa previa al duelo en Etihad Stadium.



El alemán entiende que hay expectativa pero intenta bajar un poco la espuma: "No puedo decidir qué piensa la gente, pero podemos analizar los posibles resultados. Si ganamos, estamos dos puntos por delante, si perdemos, estamos cuatro puntos por detrás. Si hay un empate, un punto por detrás, eso es todo. ¿Alguien piensa que eso está hecho y desempolvado? Es un partido muy importante. Me gusta, aunque estuviéramos a catorce o quince puntos de distancia seguirá siendo un buen partido. Nos hemos clasificado para un buen partido con la temporada que hemos jugado hasta ahora", dijo.



¿Es este City-Liverpool es la mayor rivalidad de la historia de la Premier? Para Guardiola lo único real es que nadie lo exigió tanto como Klopp: "esta rivalidad con el Liverpool es la más grande de mi carrera", admitió. "Cuando tú logras 100 puntos o 98 puntos (en una temporada), necesitas a alguien que te vaya empujando. El mayor crédito que puedo dar es la consistencia a lo largo de los años. Es por eso que (Roger) Federer y (Novak Djokovic han estado en la cima tanto tiempo".



Klopp fue por la misma línea:"¿Quién dijo eso? (le dicen que fue Jamie Carragher) Entonces sí. La consistencia de ambos equipos ha sido una locura en este periodo. Sabemos que es difícil. Lo que ha cambiado en estos cuatro años es que todo el mundo también piensa que es duro".



Una copa de vino, según el español, podría resolver el lío: "Si ganamos, me gustaría. Jürgen hace del mundo del fútbol un lugar mejor para vivir. Es un buen tipo, no tengo problemas con él".