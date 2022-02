Sorteo sin clasificados, curiosidad de Catar 2022: Colombia, en vilo

La FIFA entregó este miércoles los detalles del sorteo del Mundial de Catar 2022, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

El esperado sorteo de grupos será el Primero de abril, aunque para ese momento todavía no se hayan confirmado las 32 selecciones clasificadas.



Hoy, están clasificados a Catar 2022, además del anfitrión, Alemania, Bélgica, Francia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Suiza, Serbia, España y Países Bajos, en Europa; Brasil y Argentina, en Suramérica, y Corea del Sur e Irán, en Asia.



A finales de marzo se conocerán los dos clasificados directos restantes de la Conmebol y las tres selecciones europeas que accederán por repechaje, instancia en la que están Portugal, Italia, Suecia, Austria, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, República Checa, Turquía, Gales, Ucrania y Escocia.



En ese mismo mes se disputará la eliminatoria de África, en la que 10 selecciones van por 5 cupos, que se decidirán mediante las siguientes llaves: Egipto vs. Senegal, Camerún vs. Argelia, Ghana vs. Nigeria, República Democrática del Congo vs. Marruecos y Malí vs. Túnez. Está pendiente, además, la definición de dos cupos directos más de la Confederación Asiática.



Sin embargo, para el momento del sorteo todavía estarán pendientes los repechajes, que enfrentarán al quinto clasificado de Suramérica con un equipo de Asia y a los representantes de Concacaf y Oceanía. A eso apunta la Selección Colombia, que hoy está por fuera de los cupos directos y también de la repesca.



Finalmente, vale precisar que las cabezas de serie de la Copa Mundo se adjudicarán de acuerdo con la clasificación mundial de la Fifa del mes de marzo. Hoy Colombia ocupa el puesto 19 en ese escalafón.