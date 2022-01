Duras bajas en Uruguay: dos jugadores no estarán por el covid 19

El centrocampista Lucas Torreira y el delantero Diego Rossi se perderán los partidos de Uruguay en las jornadas decimoquinta y decimosexta de las eliminatorias sudamericanas del Mundial al dar positivo de covid-19, informó este martes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



El cuerpo técnico que lidera Diego Alonso citó en lugar de los afectados a Agustín Canobbio, de Peñarol; Brian Ocampo, de Nacional de Uruguay; y Fernando Gorriarán, del Santos Laguna mexicano.

Torreira, del Fiorentina italiano, y Rossi, del Fenerbahçe turco, participaron este lunes del primer entrenamiento con plantel casi completo. Para entonces faltaba el portero Guillermo de Amores. Uruguay, séptima selección con 16 puntos, visitará el jueves en Asunción a la de Paraguay, penúltima clasificada con 13.



Torreira, tras llegar este lunes a Montevideo, escribió en Twitter un mensaje acompañado de una foto con la camiseta celeste: "Entrenando con la más linda. Enfocados en el próximo rival convencidos de que con esfuerzo, unión y sacrificio podemos revertir la situación y conseguir el objetivo que todos queremos. No va a ser fácil, pero este grupo está convencido que lo logrará. ¡Vamos que vamos!".



De momento, no se ha informado si otros futbolistas convocados por Alonso presentan síntomas de la enfermedad o serán testeados. Esta no es la primera vez que la selección uruguaya sufre casos de covid-19, ya que en noviembre de 2020 sufrió un brote de coronavirus SARS-CoV-2 que afectó a más de 15 futbolistas de la plantilla.



También Alonso, que debutará este jueves al frente de la selección tras casi 16 años de Óscar Washington Tabárez en el banquillo, se contagió de covid-19 a mediados de diciembre, por lo que debió postergar su viaje a Uruguay para ser presentado oficialmente.



Además, la enfermedad afectó su trabajo para esta doble jornada ya que pensaba contar con un selectivo juvenil que sirviera de contrincante, pero 14 de los jóvenes futbolistas dieron positivo este domingo y la planificación se vio trunca.



Uruguay viaja este miércoles para jugar el día 27 contra Paraguay, y recibirá el 1 de febrero en el Estadio Centenario de Montevideo al colista de las eliminatorias sudamericanas, Venezuela.



EFE