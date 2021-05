Italia recarga pilas para la Eurocopa: goleada a San Marino en Cerdeña

La selección de Italia consiguió este viernes un cómodo triunfo por 7-0 contra la de San Marino en un partido amistoso disputado en el estadio Cerdeña Arena de Cagliari que le sirvió para empezar a calentar motores con la mirada puesta en la próxima Eurocopa. Con las ausencias de Emerson Palmieri y Jorge Frello "Jorginho", que juegan este sábado la final de la Liga de Campeones con el Chelsea contra el Manchester City, Italia encadenó su vigésimo sexto partido sin derrotas, la segunda racha más larga de su historia tras los treinta logrados durante la gestión Vittorio Pozzo, el seleccionador doble campeón del mundo (1934 y 1938).

Federico Bernardeschi, con un gol y dos asistencias, y Matteo Pessina y Matteo Politano, autores de dobletes, fueron los más destacados de un partido controlado sin apuros por Italia. Como era de esperar, el seleccionado de Mancini no se despeinó ante San Marino, equipo que ocupa la posición número 210 en el ránking FIFA, en un encuentro que sirvió para dar minutos a jugadores poco habituales en su once.



Alessio Cragno en la portería, Gianmarco Ferrari en defensa, Bryan Cristante o Gaetano Castrovilli en el centro del campo o Vincenzo Grifo y Federico Bernardeschi en la delantera aprovecharon la oportunidad, mientras que los pesos pesados del vestuario pudieron descansar y guardar energías camino de la Eurocopa. Y es que Italia apostó por una concentración que mezcló entrenamiento y relax, para permitir a sus internacionales recargar las pilas tras una temporada muy intensa a causa del calendario reducido por el coronavirus.





A sus jugadores, que solo tuvieron una sesión de entrenamiento diaria de una hora y media y pasaron el resto del día junto a sus familias en las maravillosas playas sardas, les costó competir con gran ritmo, pero eso no les impidió vencer con solvencia. Bernardeschi, que estrenó un insólito peinado rubio, fue uno de los más destacados y rompió la igualdad en el minuto 32 y dos después Ferrari amplió distancias. San Marino, que hasta ese momento había aguantado, se derrumbó en la segunda mitad ante la evidente superioridad técnica italiana.



Politano, saltado al campo en la segunda mitad, firmó un doblete (m.49 y m.77) y lo mismo hizo el centrocampista del Atalanta Matteo Pessina (m.74 y m.87), quien presentó su candidatura para formar parte de la lista definitiva para la Eurocopa. También vio puerta Andrea Belotti (m.67) y hubo tiempo para un homenaje a Nicoló Barella, campeón de Italia con el Inter, jugador sardo y crecido en el Cagliari.



La selección italiana disfrutará ahora de un fin de semana de pausa antes de desplazarse el próximo lunes al centro técnico de Coverciano (Florencia), donde empezará, tras conocer la lista definitiva de los 26 convocados para la Eurocopa, la concentración previa al torneo continental.



Italia, campeona de Europa en 1968 y cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), debutará en la Eurocopa el 11 de junio en el estadio Olímpico de Roma contra Turquía y se medirá a continuación a Suiza y a Gales. Antes de ese estreno, los de Mancini jugarán un amistoso contra República Checa el próximo 4 de junio.



- Ficha técnica: 7. Italia: Cragno (Meret, m.63); Toloi, Ferrari, Mancini (Di Lorenzo, m.63), Biraghi (Bastoni, m.73); Pessina, Cristante, Castrovilli; Grifo (Belotti, m.63), Bernardeschi, Kean (Politano, m.46).



0. San Marino: Benedettini; Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni (Vitaioli, m.51); Golinucci, Mularoni (Molinucci, m.87), Tomassini (Brolli, m.51), Hirsch (Lunadei, m.51), Palazzi (D'Addario, m.74); Nanni (Tomassini, m.88). Goles: 1-0, m.32: Bernardeschi; 2-0, m.34: Mancini; 3-0, m.49: Politano; 4-0, m.64: Belotti; 5-0, m.74: Pessina; 6-0, m.77: Politano; 7-0, m.87: Pessina. Árbitro: Farrugia Cann (Malta).



No hubo amonestaciones. Incidencias: Partido amistoso disputado en el Cerdeña Arena de Cagliari ante 500 espectadores.



EFE