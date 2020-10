Richarlison y su 'baile de la paloma': James, Neymar y Mina lo siguen

Richarlison, el brasileño que juega con James y Yerry Mina en Everton, es tan famoso por sus goles como por sus celebraciones. Es el creador del 'baile de la paloma', que poco a poco se ha puesto de moda.



"¡Es mi sello característico! Por supuesto que me he imaginado haciendo el baile de la paloma en el Mundial. A los aficionados les gusta mucho; y a los niños les resulta especialmente atractivo. Lo he hecho en la Seleção junto con Neymar, lo hago con mi club; y quiero marcar goles y hacerlo muchas veces en el Mundial de 2022", dijo el jugador al portal de la FIFA.



¿Dónde debe jugar para celebrar más en su particular estilo? Él lo tiene clarísimo: "En el Everton, a [Carlo] Ancelotti le gusta emplear un 4-4-2. Yo juego de delantero centro. Le he dicho a Ancelotti que ahí es donde me gusta jugar. Ahí es donde jugaba cuando hacía mis pinitos en el América [Mineiro], y donde me siento en plenitud de condiciones. Cuando juego por la banda izquierda, normalmente es porque tenemos algún lesionado. Siempre lo daré todo ahí y en cualquier otra posición, pero si me preguntas dónde prefiero jugar, es de delantero centro. Ya le he dicho al profesor Tite que ahí es donde me gusta jugar, pero son él y Ancelotti quienes deciden", afirma.