Ojo, Colombia: Tite eligió al sustituto de Casemiro para Eliminatorias

Todo listo para que la pentacampeona del mundo inicie la triple jornada de Eliminatorias.



El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', confirmó este miércoles el equipo que jugará el jueves en Caracas contra Venezuela por la undécima jornada rumbo al Mundial de Catar 2022 y que incluye al debutante Guilherme Arana como lateral izquierdo y a Fabinho como reemplazo de Casemiro.



El estratega de la 'Canarinha' afirmó que el equipo definido es el que mostró en los entrenamientos en Bogotá, conformado por el portero Alisson; los defensores Danilo, Guilherme Arana, Marquinhos y Thiago Silva; los centrocampistas Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá y Everton Ribeiro, y los delanteros Gabriel Barbosa 'Gabigol' y Gabriel Jesús.

Arana, que fue campeón olímpico en Tokio 2020 y ha mostrado un nivel destacado en el Atlético Mineiro, tendrá su primera oportunidad con la selección absoluta.



"La campaña (en la que Brasil lidera las Eliminatorias con comodidad) nos permite abrir más el rango de oportunidades, cosa que en la campaña de 2018 no fue posible (...) Ahora la propia campaña nos permite dar oportunidades a jugadores que están en un gran momento. Es el caso de Arana", dijo Tite en Bogotá durante la conferencia de prensa previa al partido.



Igualmente, se refirió a Fabinho, que reemplazará a Casemiro, y dijo que tanto el del Liverpool como el del Real Madrid son dos jugadores posicionales con "características en las que ejecutan funciones muy parecidas en sus clubes".



En esa línea su asistente, César Sampaio, expresó que ambos "son referencias mundiales. "Casemiro no podrá estar, infelizmente. En la Copa América no pudimos utilizar a Fabinho. Estamos bien seguros, es un sector en el que tenemos dos grandes referencias. Fabinho puede atender las exigencias en los próximos tres juegos (ante Venezuela, Colombia y Uruguay)", añadió Sampaio.



Así pues, se espera que el volante que actúa en Anfield se inicialista durante el duelo en Barranquilla frente al equipo de Reinaldo Rueda.



El asistente también señaló que tienen mucho respeto por Venezuela, que "posee una base fuerte que creció con Rafael Dudamel, varió con su modelo de juego con el tiempo (...) y con Leonardo González es un equipo que viene jugando más".



Es por eso que Tite, ante la posibilidad de que su rival se cierre, considera que el "equilibrio es fundamental". "No creo que poner cuatro delanteros te haga ofensivo y no creo que poner cuatro centrocampistas defensivos ponga al equipo a la defensiva", expresó y agregó que "es importante tener creación y contundencia, agresividad".



Brasil viajará en la tarde del miércoles a Caracas desde Bogotá para el partido del jueves y regresará a Colombia el viernes para el duelo del domingo en Barranquilla con la selección cafetera.