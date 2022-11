Senegal espera un milagro: queman carta para recuperar a Sadio Mané

A falta de muy pocos días para que inicie el camino de 32 selecciones en Catar, aparece Senegal como una de esas naciones que puede optar por el título. Las escuadras africanas siempre han demostrado esa intensidad en su juego, esa velocidad y se atan a Sadio Mané como una de las cartas principales para buscar el trofeo mundialista. Sin embargo, se prendieron las alarmas, y hasta lo han descartado para la Copa del Mundo.

Aunque dieron el parte como poco positivo y nada alentador para que entre en el listado definitivo de Senegal, aparece una esperanza a la que se sujetan tanto el estratega del combinado africano, como Julian Nagelsmann y todo el Bayern de Múnich que esperan a su dirigido en la Copa del Mundo. Y es que, ninguno de los dos elencos ha descartado la presencia de Sadio Mané. De acuerdo con la información de los bávaros, está más que claro que se perderá el partido liguero contra el Schalke el fin de semana previo al parón por el Mundial.



Pese a la poca distancia entre su recuperación por el golpe en el peroné y el inicio del Mundial, la información del Bayern de Múnich no esclarece si podrá o no estar en el combinado nacional. Hay una posibilidad para que Sadio Mané pueda disputar el torneo más prestigioso, y es que, aunque Aliou Cissé, director técnico de Senegal lo incluyó en el listado oficial, las alarmas aparecen y quemarán la última carta que les queda y que ven como viable para recuperar al ex Liverpool.



Sadio Mané sufrió una lesión en la cabeza del peroné derecho en el #FCBSVW. Es baja para el partido contra el Schalke. En los próximos días se llevarán a cabo más pruebas, y el #FCBayern se mantiene en contacto con el equipo médico de la Federación Senegalesa de Fútbol. pic.twitter.com/6P5fCkL4Tl — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 9, 2022

El golpe en la cabeza del peroné derecho lo pone en duda para el Mundial, aunque sí fue convocado. Por ahora, se espera que le hagan más pruebas, pero lo que sí está más que confirmado es que no jugará el fin de semana con el Bayern de Múnich. Sin duda alguna, Sadio Mané es la máxima estrella de la nación africana y la senegalesa, Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA se atrevió a confesar la alternativa que les queda. Así lo mencionó a la radio Europe 1, “vamos a utilizar brujos. No sé (si son eficaces), pero vamos a utilizarlos de todos modos. Esperemos que haya milagros. Tiene que estar ahí”.



Es el último mecanismo que utilizarán y buscarán el milagro. Por ahora, ni Bayern de Múnich ni Senegal, ni el mismo Aliou Ciccé se han atrevido a descartarlo. Usarán todas las cartas que les quedan, hasta una poco convencional como la brujería. Así corren también un riesgo por forzarlo aún más. Sadio Mané debe decidir si optar por esta alternativa poco utilizada, o decirle adiós al Mundial definitivamente.