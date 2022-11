Sadio Mané encendió alarmas a 12 días del Mundial: salió lesionado

Desconcertado. Así se le vio a Sadio Mané pedir el cambio en el duelo entre Bayern Munich y Werder Bremen este martes, en plena jornada de la Bundesliga y a solo 12 días de la Copa Mundial de Qatar. El jugador senegalés tuvo que abandonar la cancha por una molestia física cuando apenas transcurrían 18 minutos del primer tiempo.

El máximo referente de la Selección de Senegal encendió de inmediato las alarmas, pues dijo no poder continuar en cancha y aunque abandonó el partido por sus propios medios, no deja de ser una situación preocupante pues el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. En 12 días empezará a rodar el balón y el equipo de Mané se estrenará el lunes 21 de noviembre ante Países Bajos.



De momento no se conoce un parte médico oficial sobre la situación de Mané, pero los seguidores del excompañero de Luis Díaz en Liverpool esperan que se trate de una lesión menor y que haya salido de la cancha por precaución. De momento, todos los ojos están sobre él y la posibilidad que sí pueda estar en Qatar.