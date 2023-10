Hincapié aguarda por Colombia: ‘Siempre son partidos distintos’

Luego de empatar con Uruguay como local, Colombia se prepara para jugar contra Ecuador en Quito, una plaza que no le trae buenos recuerdos al seleccionado nacional, ya que en la última Eliminatoria sufrió una de las derrotas más duras en los últimos años.



No obstante, Néstor Lorenzo y el plantel confía en sumar puntos en tierras ecuatorianas.



Pues bien, en frente tendrán a una Ecuador llena de figuras y de talentos jóvenes como es el caso de Piero Hincapié, uno de los defensores con mayor proyección en la Bundesliga.

El futbolista de Bayer Leverkusen regresó a la Selección luego de una dura lesión y fue titular ante Bolivia, ahora se espera que juegue ante Colombia, rival al que analizó en las últimas horas.



“Colombia es una selección muy dura, cada vez que la enfrentamos. Son partidos distintos (en relación al pasado 6-1). Es una selección fuerte y estamos preparados para todo”, mencionó a los medios en la concentración ecuatoriana.



De igual manera, habló de Rafael Santos Borré con quién ya jugó en contra en la Bundesliga y de los atacantes de Colombia: Lo conozco a Borré, lo enfrenté en la Bundesliga (anteriormente en Frankfurt, ahora en Werder Bremen). Los delanteros que tienen son rápidos, son buenos. Los estamos viendo y nos preparamos para eso”.



Por otro lado, habló de Gustavo Puerta, su compañero en el Leverkusen y quien todavía no ha sido llamado a Selección Mayor: “No apostamos nada para este partido. Hablé con él en el club. Le doy consejos, porque recién llegó al equipo. Somos buenos compañeros y nos llevamos bien”.



Por último, se refirió sobre el regresar tras su dura lesión: “Fue una lesión muy dura de 3 meses y la verdad me siento muy contento de haber vuelto. Los compañeros me recibieron bien, contentos que volví y poder aportar para el equipo. Hay que mirar adelante y hacer lo mejor”.