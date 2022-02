Indignación de Pavel Nedved: crítica a la selección de República Checa

El vicepresidente del Juventus, el checo Pavel Nedved, declaró antes del partido que no sabe a qué espera su país para confirmar que no se enfrentarán a Rusia en la repesca para el Mundial 2022.



Polonia y Suecia ya han comunicado que no participarán en la repesca frente a Rusia, algo que la República Checa no ha confirmado.

"Espero que mi selección, que se enfrenta a Rusia, dé el mismo paso. No sé a qué están esperando. Tanto Polonia como Suecia han expresado acertadamente que no jugarán para Rusia, los checos deben hacer lo mismo", dijo a DAZN antes del comienzo del encuentro.



"Hoy me cuesta hablar de fútbol, lo que está pasando en Ucrania es algo fuerte. Vengo del este, crecí allí. Nadie merece el sufrimiento, nadie merece la guerra, nadie la quiere. Te pido disculpas, es difícil, pero respondo a tus preguntas", añadió visiblemente emocionado el exfutbolista.



Sobre el partido ante Empoli, Nedved aseguró que el partido era "decisivo": "No creo que sea un partido importante, es un partido decisivo. Es normal que en este periodo, como es habitual todos los años, se produzcan los partidos decisivos".



El Juventus se impuso por la mínima por 2-3 gracias a un doblete del serbio Dusan Vlahovic, resultado que mantiene a seis puntos al Atalanta en la lucha por la plaza de Liga de Campeones, aunque Atalanta tiene dos partidos menos.



EFE