El llanto ucraniano: emotivo apoyo en Everton vs. Manchester City

Emocionante el homenaje que realizaron este sábado hinchas y futbolistas de Everton y Manchester City, en apoyo a Ucrania, que pasa por una crisis por la invasión del gobierno ruso de Vladimir Putin.



El conflicto bélico que vive el pueblo ucraniano movió a ambos equipos, que se enfrentaron en Goodison Park por la fecha 27 de la Premier League, a mostrarle todo su apoyo a ese país, además porque en cada club hay un futbolista de Ucrania: Vitaliy Mykolenko y Oleksandr Zinchenko.



Antes del partido, ambos jugadores, compatriotas, se saludaron y se fundieron en un abrazo que tocó las fibras de los aficionados, que les manifestaron su apoyo.



Luego, los equipos salieron con prendas alusivas a Ucrania y una bandera, en el caso de Everton. Zinchenko no pudo evitar el llanto, pues estaba emocionado y agradecido con los ingleses.



"He ain't heavy, he's my brother" rings around Goodison Park as both teams show their support for Ukraine 🎶 🇺🇦 pic.twitter.com/ZNvPiWiRqS — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022