Rusia es rechazada: Polonia no la enfrentará en repechaje a Catar 2022

Primer gran problema para la FIFA a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A menos de un mes para jugarse el repechaje europeo para el Mundial de Catar 2022, la Federación polaca ha tomado la postura de no jugar su partido contra el seleccionado ruso.



El presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza, anunció este sábado la decisión de no enfrentar a Rusia, en protesta a la invasión rusa de Ucrania.



“Basta de hablar, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión de Rusia en Ucrania, el equipo de Polonia no tiene previsto jugar el partido de calificación contra el equipo de Rusia”, anunció Kulesza en su cuenta de Twitter.



Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

El dirigente anunció además que sentará su postura ante la FIFA. “Esta es la única decisión correcta y estamos en comunicación con las federaciones de fútbol de Suecia y de República Checa para presentar una posición común a la FIFA”.



Rusia debería recibir a Polonia el 24 de marzo en Moscú, en las semifinales de su cuadro de repesca para el Mundial. Si los rusos superan esa ronda, tendrían que recibir el 29 de marzo al ganador de la otra semifinal, que protagonizarán suecos y checos.