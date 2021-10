Eliminatoria Sudamericana: ¿cuándo y cómo ver por tv la fecha triple?

La jornada triple de octubre se inicia este jueves y en FUTBOLRED los programamos desde ya con estos duelos de infarto. Horarios y canales que transmitirán dichos encuentros. También recuerde que a través de nuestro portal llevaremos el minuto a minuto de todos los partidos.

Jueves, 7 de octubre



Uruguay vs Colombia

Hora: 6:00 pm (hora colombiana) | 20:00 hora en Montevideo

Estadio: Gran Parque Central

Tv: Canal Caracol (Colombia), TNT Sports para otros países y SKY Sports en Centroamérica.



Paraguay vs Argentina

Hora: 6:00 pm (hora colombiana) | 20:00 hora en Asunción

Estadio: Defensores del Chaco

Tv: TyC Sports, TNT Sports para otros países y SKY Sports en Centroamérica.



Venezuela vs Brasil

Hora: 6:30 pm (hora colombiana) | 19:30 hora en Caracas

Estadio: Estadio Olímpico de la UCV

Tv: Caracol Play, TNT Sports para otros países y SKY Sports en Centroamérica.



Ecuador vs Bolivia

Hora: 7:30 pm (hora colombiana) | 19:30 hora en Guayaquil

Estadio: Estadio Monumental Isidro Romero Carbo

Tv: Caracol Play, TNT Sports para otros países y SKY Sports en Centroamérica.



Perú vs Chile

Hora: 8:00 pm (hora colombiana) | 20:00 hora en Lima

Estadio: Estadio Nacional

Tv: Caracol tv (Colombia), TNT Sports para otros países y SKY Sports en Centroamérica.