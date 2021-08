Miguel Almirón no jugará Eliminatorias con Paraguay: atención Colombia

Colombia está pendiente de sus tres próximos rivales en Eliminatorias: visita a Bolivia el 2 de septiembre y a Paraguay el 5 del mismo mes, mientras que recibe a Chile el día 9. Así, se conoció que Paraguay no tendrá a su principal figura para enfrentar a la Selección.



Miguel Almirón no obtuvo el permiso del Newcastle para viajar a Suramérica, pues las normas del covid-19 lo obligarían a estar 10 días en cuarentena después de jugar Eliminatorias. El club inglés le dijo no a la posibilidad de estar con su selección.



Así lo confirmó Rubén Almirón, padre del mediocampista guaraní.



“No viene (a Paraguay), me confirmó hoy después de su partido. No va a venir porque el club no le da permiso. Miguel está muy mal anímicamente, muy triste, porque esperaba hace tiempo jugar estos tres partidos y siempre fue optimista con que tendría permiso”, dijo el padre de Almirón en declaraciones a ‘ABC Cardinal’.



De esa manera, la Albirroja tendrá que afrontar la ausencia de una de sus figuras. Eduardo Berizzo ya trabaja con 12 futbolistas en Asunción, mientras soluciona la manera de cubrir la baja de Almirón.