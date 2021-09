Problema para Suárez en Costa Rica: jugador renunció por el entrenador

Luis Fernando Suárez no la pasa bien en Costa Rica, a cargo de la selección absoluta. Luego de tres jornadas del octagonal final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial de Catar 2022, todavía no ha ganado, tiene 2 puntos y su equipo solo ha marcado un gol en 270 minutos.



Y para colmo, al entrenador colombiano le ha surgido otro gran problema, que escandaliza a la prensa tica.



Este martes, el delantero Manfred Ugalde Arias, promesa de 19 años que juega en el Twente, de la Eredivisie de Países Bajos, anunció en sus redes sociales que renuncia a la Selección Nacional, mientras el seleccionador Luis Fernando Suárez esté al frente del equipo.



En una extensa carta pública, Ugalde anunció su decisión y dijo que Suárez lo descalificó y lo expuso ante los medios después del partido que Costa Rica empató 0-0 con Panamá, el pasado 2 de septiembre.



“Ese día (contra Panamá fue su debut con Costa Rica) lo entregué todo, le di a mi selección todo el esfuerzo que pude dar. Quizás no fue nuestra mejor noche, pero sentí que habíamos cumplido con un resultado bueno, no el esperado, pero nos trajimos un punto que suma, y podría ser importante.



Quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. Esto es fútbol y es algo que puede pasar. Lo que sí me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la Selección dio públicamente. El fútbol es un deporte colectivo y siempre había tenido la dicha de sentirme respaldado por mis compañeros y cuerpo técnico. Nunca esperé ser expuesto de esa manera. Fue un duro golpe”.



Luego, fue contundente y dijo que se iba de la selección mientras Suárez dirija a Costa Rica:



“Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa forma a un futbolista, lamentablemente me tocó a mí.



He meditado mucho esta situación, por eso he tardado en tomar una decisión que, aunque muy dolorosa, siento que es la correcta para mi carrera en este momento.



El día de hoy les escribo para comunicarles que he decidido renunciar a La Selección de Costa Rica mientras el señor Luis Fernando Suárez sea el técnico”.