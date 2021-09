Luis Fernando Suárez calienta su duelo con México: lanza dardo al Tri

La selección de Costa Rica enfrenta a México este domingo (6:00 p.m.), en la segunda jornada del octagonal final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial de Catar 2022. Y Luis Fernando Suárez, entrenador colombiano del seleccionado tico, calentó el duelo con sus palabras.



Costa Rica empató 0-0 con Panamá en la primera jornada; México superó 2-1 a Jamaica, pero sufrió más de la cuenta; y Estados Unidos no pasó del 0-0 contra El Salvador…resultados que dejan claro que no hay, para Suárez, grandes distancias ni favoritos en las clasificatorias de Concacaf.



Para Luis Fernando, esos marcadores “son un fiel reflejo de lo que ocurrirá en adelante. Habrá resultados que la gente no crea que vayan a ocurrir, porque hay equipos que sin tener mucho nombre tiene ganas de hacer las cosas correctamente”, dijo Suárez en Azteca Deportes.



Por eso dice, que ni cree en gigantes de la zona ni en clasificaciones caminando: “Hay favoritos, pero me parece que no es como la gente dice, que México o Estados Unidos estén clasificados. Es necesario resaltar el trabajo de los demás... Ser un gigante entre enanos no vale la pena”.



Las palabras de Luis Fernando Suárez han tenido mucho eco en México, el estratega causó polémica y de paso indicó cómo ganarle al Tri: “Lo más importante es tener la pelota, ellos lo distribuyen bien, tiene jugadores que te pueden complicar. Si optamos por eso, tenemos que ser agresivos para ganar la pelota y tener una evaluación de juego. No dejar que la tengan”.