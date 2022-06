Messi delira con Argentina: 'Estamos para pelearle a cualquiera'

Lionel Messi fue una de las grandes figuras del partido en Wembley, donde Argentina alzó la Copa de Campeones UEFA-Conmebol. El '10' argentino comandó las acciones de la albiceleste y se vistió de asistidor para sellar un 3-0 ante Italia, que lo sacó como el MVP del partido.

"Fue una final hermosa, llena de argentinos. Lo que vivimos acá fue hermoso. Sabíamos que iba a ser un lindo partido y un lindo escenario para ser campeón. Estamos para pelearle a cualquiera. Hoy fue una linda prueba porque Italia es un gran equipo", mencionó el jugador del PSG que lidera al seleccionado de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar.



Y agregó en diálogo con ESPN que "está bueno acostumbrarse a ganar. Esta Selección lleva no sé cuántos partidos sin perder. Eso es un plus". El mejor jugador de la Finalissima buscó su gol pero Donnarumma se lo impidió, sin embargo, en la catedral del fútbol fue alzado en hombros. No era para menos. "Tenemos que seguir por este camino e intentar seguir creciendo”, mencionó.