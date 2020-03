La crítica de Benzemá que escandaliza a la Selección de Francia

La relación entre Karim Benzemá y la Selección de Francia no ha sido la mejor, sus constantes hechos y declaraciones han hecho que los técnicos al mando de los 'bleus' no lo tengan en cuenta para sus llamados. En esta ocasión, el delantero del Real Madrid se descargó en contra de su compatriota Oliver Giroud a quien criticó por su rendimiento en el mundial de Rusia 2018.

El delantero francés habló en una entrevista a través de la red social Instagram en la que fue fuente de varias críticas tras compararse con el delantero campeón del mundo Oliver Giroud."No podemos confundir y no hay que confundir a un coche de Fórmula 1 con un coche de karts, yo soy amable con él, pero yo soy de el Fórmula 1", afirmó el atacante 'merengue' al ser preguntado por el rendimiento de su excompañero de Selección.

Además, el 'gato' concluyó el tema finalizando: "Funciona bien en la Selección porque tiene a grandes jugadores como Griesmann y Mbappe, él (Giroud), hace su trabajo pero no sé si a todos les guste". Con estas declaraciones Benzemá vuelve a estar en el centro de la crítica pues a muchos no les gustó la manera en que habló del delantero del Chelsea, Giruod.



El futbolista 'galo' no viste la camiseta de Francia hace un poco más de 4 años después del episodio ocurrido con su excompañero Valbuena, en el que ambos fueron sancionados por la Federación. La entrevista fue vista por más de 160.000 personas a través de Instagram y en esta también se desahogo en elogios hacía el futbolista del PSG, Kylian Mbappé.