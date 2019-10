La película que le arrancó lágrimas a leyenda del fútbol argentino

Gabriel Batistuta no pudo contener las lágrimas en el estreno de la película sobre su vida, llamada 'El número nueve'.

Durante el evento, en Roma (Italia), una de las leyendas del fútbol de Argentina se mostró muy conmovido al recordar cada una de las etapas que construyeron su brillante carrera.





LAS LÁGRIMAS DEL 'BATI' AL VER SU PELÍCULA



El ex delantero se emocionó en la presentación de 'El Número Nueve' pic.twitter.com/nEmYPszeYz — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 25, 2019

"Todos pasamos por momentos de dificultad. Yo estoy viviendo mi camino hecho de dolor y de operaciones, pero nunca perdí la esperanza", dijo el argentino a los medios italianos.



Batistuta se recupera de una compleja operación para reemplazar el tobillo derecho, que le producía intensos dolores producto de las constantes infiltraciones que se hizo durante su etapa como jugador.



“Para mí, el fútbol nunca ha sido divertido. No es un ambiente del que me gusta formar parte. Tengo suerte, gané algunos trofeos, y todavía me recuerdan en Florencia, Roma o Milán. Es el mejor premio, significa que la gente me entendió y vio mis esfuerzos", dijo en la rueda de prensa.



Su vida, ahora que está lejos de la pelota, parece ser más feliz: ""Cuando me retiré, volví a mi Argentina, intenté obtener la licencia de piloto, hice otras cosas que pueden distraerte... Y luego lentamente te das cuenta de que hay una vida más allá del fútbol, aún más hermosa. La pelota es una parte importante, pero no lo es todo. Hay que viajar y disfrutar de los niños, que luego crecen”.



Al compararse con Maradona o Messi simplemente dijo: "nunca me vieron como a Maradona, Messi o Ronaldo; jugadores de fútbol desde que nacieron y ejemplos de lo que se debe hacer para lograr un objetivo. Yo me gané el respeto porque soy una persona normal".