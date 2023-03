¿Por qué Mantilla y Durán no fueron convocados en la Selección Sub-20?

Héctor Cárdenas entregó la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 con miras a los amistosos internacionales que jugará en España en busca de tener una buena preparación de cara al Mundial de Indonesia y tras entregar la lista de 24 futbolistas, el técnico sorprendió al dejar a algunos referentes por fuera.

Dentro de las ausencias que son más notables, es la del defensor de Independiente Santa Fe, Kevin Mantilla, quien hizo parte del Sudamericano Sub-20 y además fue uno de los mejores jugadores de la nómina al brindar seguridad en zona defensiva. Al final, su buen rendimiento lo llevó a jugar todos los partidos del pasado certamen juvenil.



Sin embargo, la razón por la que Kevin Mantilla no fue incluido por Héctor Cárdenas en el viaje a España es porque el defensor sufrió un esguince de tobillo con Santa Fe y por ello, el no fue tenido en cuenta para estos duelos internacionales.



De igual manera, la gran novedad que pesa para esta Selección Colombia Sub-20 es la del delantero de Aston Villa, Jhon Jader Durán, quien no pudo disputar el Sudamericano tras la decisión de Unai Emery de no prestarlo al seleccionado.





La ausencia de Durán para estos duelos contra Gales, Suecia y Murcia Sub-21, se debe a que el delantero del Aston Villa pueda ser convocado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia de mayores, quienes tendrán una gira asiática contra Corea del Sur y Japón el 24 y 28 de marzo.



Hay que recordar que Cárdenas concentrará a sus convocados en Bogotá del 13 al 18 de marzo y para posteriormente viajar a Murcia, España para enfrentar los respectivos duelos de preparación al Mundial Sub-20 de Indonesia.