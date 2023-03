Lorenzo saca libreta pensando en gira por Asia: agenda de colombianos

El viernes 24 y martes 28 de marzo, la Selección Colombia afrontará partidos amistosos por Fecha FIFA de marzo ante Corea del Sur y Japón, y el técnico Néstor Lorenzo entregará en los próximos días su lista de convocados para la gira por Asia.



Conozca cómo será el fin de semana para los colombianos en el exterior, muchos de los que entrarán en los planes del seleccionador de la tricolor para estos partidos de preparación. Prográmese con fecha y horario, y sígale la pista a los posibles citados a Selección.

Sábado, 11 de marzo



7:30 am |Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Liverpool (Luis Díaz, lesionado)

Premier League



9:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Stuttgart (Juan José Perea)

Bundesliga



10:00 am | Everton (Yerry Mina) vs Brentford

Premier League



10:00 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Brigthon

Premier League



10:00 am | Coventry vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



10:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Nottinhgam

Premier League



11:00 am | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Dinamo Moscú

Liga de Rusia



12:00 pm | Napoli vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



12:30 pm | Celta de Vigo vs Rayo Vallecano (Falcao García)

LaLiga



12:30 pm | Schalke 04 (Éder Álvarez Balanta) vs Borussia Dortmund

Bundesliga



2:45 pm | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Lazio

Serie A



3:00 pm | San Lorenzo (Carlos Sánchez/Rafael Pérez) vs Gimnasia

Liga Argentina



5:15 pm | Defensa y Justicia (Edwin Mosquera) vs Talleres (Diego Valoyes)

Liga Argentina



6:00 pm | Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs León (William Tesillo/Yairo Moreno)

Liga MX



7:30 pm | Toronto vs Columbus Crew (Juan Camilo Hernández)

MLS



10:30 pm | Portland Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará) vs St. Louis City

MLS





Domingo, 12 de marzo



6:00 am | Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Cassierra) vs FK Jimki

Liga de Rusia



8:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Raith Rovers

Copa de Escocia



8:30 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Krylia

Liga de Rusia



9:00 am | West Ham vs Aston Villa (Jhon Durán)

Premier League



9:00 am | Hellas Verona (Juan David Cabal) vs Monza

Serie A



12:00 pm | AEK vs Olympiacos (James Rodríguez)

Liga de Grecia



12:30 pm | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs Union Saint-Gilloise

Liga de Bélgica



12:30 pm | Villarreal (Johan Mojica) vs Betis

LaLiga



1:00 pm | Toluca (Mosquera/Angulo) vs Mazatlán (Nicolás Benedetti)

Liga MX



2:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Sampdoria (Jeison Murillo

Serie A



4:00 pm | Volta Redonda vs Fluminense (Jhon Arias)

Carioca Serie A – Semifinal



5:15 pm | River Plate (Miguel Borja) vs Godoy Cruz

Liga Argentina



7:30 pm | Banfield vs Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa)

Liga Argentina



8:05 pm | Santos Laguna (Harold Preciado/Emerson Rodríguez) vs Toluca

Liga MX



8:05 pm | Pachuca (Arango/Murillo/Hinestroza/Hurtado) vs Monterrey (Medina/Vergara)

Liga MX