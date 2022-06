De Bruyne lanza fuerte crítica en Europa por seguidilla de partidos

El centrocampista belga y jugador del Manchester City, Kevin de Bruyne, considera que disputar cuatro partidos de Liga de Naciones en diez días tras "una temporada muy pesada" es "buscar problemas".

"En mi opinión, es un poco demasiado. Como jugador, la temporada ha sido muy pesada", dijo la estrella belga en una entrevista publicada este viernes por el diario Het Laatste Nieuws, horas antes de que la selección de Bélgica se mida contra la de Países Bajos. De Bruyne, a punto de cumplir 31 años, señaló que lleva "una semana sin entrenamientos ni partidos y el cuerpo está en plena descompresión. Jugar cuatro partidos en diez días es buscar problemas", agregó.



El jugador, que esta temporada se ha proclamado campeón de la Premier League con el Manchester City y se ha alzado con el trofeo al mejor jugador de la competición, explicó que "desde hace ocho o nueve años" no tiene tiempo de tomar vacaciones y aseguró que "el cuerpo necesita un descanso de vez en cuando".



De Bruyne es el octavo futbolista de los Diablos Rojos en minutos disputados esta temporada (3.722 en 50 partidos), superado sólo por los porteros Thibaut Courtois y Simon Mignolet, así como los jugadores de campo Loïs Openda, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken, Youri Tielemans y Jan Vertonghen.



No obstante, el "siete" de Bélgica aseguró que está a disposición del seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, y que no ha pedido "vacaciones".



"Si tengo que jugar los cuatro partidos, jugaré", añadió el centrocampista, quien en todo caso señaló que con 32 jugadores convocados espera que se repartan los minutos. "Supongo que todo el mundo va a jugar. Si no, es raro llamar a tantos. Si no juegan, significa que están aquí en vez de irse de vacaciones", concluyó.



EFE