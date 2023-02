Perú se queda sin opciones para gira por Europa: preocupación por Liga

El entrenador de fútbol de la selección peruana, Juan Reynoso, mostró este miércoles su preocupación por la paralización de la competición nacional a causa de las protestas y en un contexto de conflicto por los derechos de imagen entre ocho clubes y la Federación Peruana de Fútbol.



"Si no reanudase la Liga, estaríamos muy complicados con la convocatoria de jugadores del medio local porque estarían solo entrenando, no compitiendo y ahí sí tendríamos que buscar los jugadores del exterior", indicó Reynoso en declaraciones emitidas por la FPF.



Debido a las protestas que azotan a Perú desde el intento fallido de autogolpe de estado del expresidente Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) aplazó el inicio de la primera y segunda jornada de la competición programadas para la tercera y cuarta semana de enero.



Además, la tercera fecha del torneo de apertura de Liga 1 Betsson 2023 que se debe celebrar este fin de semana queda "sujeta a posibles modificaciones" hasta que se den las condiciones de seguridad necesarias, según manifestó la LFP en un comunicado el pasado jueves.



Al mismo tiempo, la FPF, que se declara propietaria de los derechos de imagen de la Liga 1, se encuentra en disputa jurídica con ocho equipos, entre ellos el Universitario Deportes y el bicampeón Alianza de Lima, por los derechos de trasmisión de los partidos por televisión.



"La no reanudación del torneo complica y mucho", lamentó Reynoso, quien también mostró su preocupación por la falta de rodaje de los equipos peruanos de cara al repechaje de las competiciones internacionales.



En este sentido, Sport Huancayo afrontará sus partido de la primera fase de la Copa Libertadores contra Nacional de Paraguay el 7 y 14 de febrero con el riesgo de no haber debutado en partido oficial en 2023. El ganador de este duelo se medirá contra el conjunto limeño Sporting Cristal a finales de febrero.



Además, también destacó el choque entre Universidad César Vallejo de Trujillo y Binacional de Juliaca del 8 de marzo y el partido Universitario de Deportes de Lima y Cienciano de Cuzco del 9 de marzo de la primera ronda de la Copa Sudamericana.



"Si bien los números son bastante buenos, me tocó ver el sábado el U-Cristal, pero hay una parte subjetiva que uno como jugador sabe que no es lo mismo solo entrenar que jugar, es otra exigencia, otro cuidado, otro descanso", señaló el seleccionador, quien considera que "mientras más compitan, mejor se van a ver los equipos".



El combinado nacional de Perú se medirá en su gira internacional de la próxima fecha FIFA a Alemania (25 de marzo) y a Marruecos (28 de marzo), semifinalista de la Copa del Mundo. Sobre estos partidos, Reynoso aseguró que los encuentros antes estos dos rivales darán una "pauta clara" del nivel de la selección de Perú.



