‘Ayuda’ de Suárez a Gamero y Millos: así destacó Vargas en Costa Rica

Una de las bajas sensibles de Millonarios en los últimos partidos de Liga ha sido Juan Pablo Vargas. El zaguero central fue citado por Luis Fernando Suárez a la Selección de Costa Rica y viene siendo utilizado en la eliminatoria de Concacaf rumbo el Mundial de Catar 2022.



Aunque el jugador de 26 años no es titular del seleccionado, sí ha tenido valiosas intervenciones al ingresar al campo como revulsivo. Todo bajo un esquema particular.

El pasado jueves 27 de enero, Vargas ingresó al minuto 80 frente a Panamá; el domingo hizo lo propio al 75' contra México. En ambas ocasiones hay un aspecto en común.



Sus ingresos obedecieron al plan de Suárez en mantener la solidez defensiva. El entrenador cafetero armó línea de tres y allí el jugador de Millonarios destacó por su juego aéreo y orden. Claro, jugando casi que de líbero en medio de sus dos colegas de posición.



Justamente respecto al duelo frente a los panameños, el medio costarricense ‘Aquí Columbia’ escribió: “Relegado a un rol secundario, el central ingresó de variante frente a los canaleros, con una participación destacada, dado que fortaleció la zaga cuando más atacaba el visitante”.



Así mismo, dos voces autorizadas de aquel país como Alexandre Guimaraes (campeón con América y de breve paso por Nacional) y Paulo César Wanchope, histórico goleador de la selección costarricense, llenaron de elogios al nacido en la provincia de Alajuela.



“Jugué contra Juan Pablo en Colombia, él con Millonarios y yo con Atlético Nacional y es uno de los mejores defensas zurdos que hay en el fútbol colombiano, es un jugador para ya. Frente a Panamá entró sin ningún temor”, sentenció ‘Guima’ en diálogo con el medio citado.



“Juan Pablo Vargas tiene ya su experiencia y esta haciendo las cosas muy bien en Colombia, es un hombre importante en los clubes que ha estado en Colombia y yo no lo vería como un riesgo, ya es un jugador con su recorrido y tiene su roce internacional... no habría duda si juega y todos estaríamos tranquilos”, declaró Wanhope a ‘Teletica Deportes Radio’.



No quedan dudas que Vargas de a poco se gana un lugar en su selección mediante actuaciones sobresalientes bajo una línea de tres en el fondo. Aspecto que podría darle soluciones a Gamero en Millonarios.

​

A lo largo del 2021, el entrenador samario probó en algunas ocasiones dicha formación, más que todo cuando debía salir a buscar un resultado. Razón por la que podría retomar dicha idea, teniendo en cuenta el buen funcionamiento del tico. Así mismo, el buen momento de Andrés Llinás y Andrés Murillo segura serían determinantes.



Con Vargas en la mitad, Murillo por izquierda y Llinás por derecha, el conjunto albiazul podría darle por fin la libertad a sus laterales para que vayan con tranquilidad al ataque. Felipe Román cuando vuelva y Omar Bertel serían los grandes beneficiados en un equipo que basa gran parte de su propuesta ofensiva por los costados,



Habrá que esperar entonces si Gamero se anima a probar dicho esquema...