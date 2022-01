‘Nada qué retractarme’: Comesaña, sobre sus ‘polémicas’ declaraciones

Deportivo Independiente Medellín derrotó a Deportivo Cali por 2-0 en la tercera fecha de la Liga I-2022, el poderoso mostró una mejor cara con respecto al encuentro en Tunja contra Patriotas y se ubicaron parcialmente en el cuarto lugar del campeonato. Al final del partido, Julio Comesaña habló sobre este buen resultado frente al equipo azucarero.



"No tengo nada qué retractarme, simplemente dije que allá en Tunja no fuimos grandes y se los dije a los jugadores, desde el año 79 he estado acá y a esta altura de mi vida solo dirijo en equipos grandes, voy con la verdad no me voy con razones. No tengo nada contra nadie, simplemente quiero ganar", señaló el DT.

En cuanto al nivel mostrado por Luciano Pons quien se apuntó con un doblete, el estratega uruguayo resaltó que "me alegra lo de Luciano Pons, porque fue recomendado por Enrique Goliath quien fue el que me recomendó a Germán Cano en el Pereira".



Además, expresó el rol de Felipe Pardo y los demás refuerzos que en los próximos juegos tendrán más minutos en cancha. "Felipe Pardo tuvo su primer partido como titular, jugó como pudo hasta que pidió el cambio, hizo 80 minutos jugando al máximo. Poco a poco vamos viendo más jugadores que puedan dar mucho más, pero hoy me voy contento. Es indudable, que a medida que llegan los jugadores a aportarnos, nos van a dar una mano. Pero hay que tener cuidado con los jugadores que van llegando, esos cambios dan angustias, todavía algunos no tienen a sus familias acá, hay que entenderlos como jugadores y como personas".



En cuanto al rival, Julio indicó que "me voy contento porque enfrentamos y derrotamos al campeón en un partido limpio, corrimos, metimos y ganamos".



Otro jugador que valoró su buen momento es Jean Pineda, el cartagenero sigue marcando diferencia por su polivalencia. "Jean Pineda es un jugador de toda la cancha, hay que ordenar algunas cosas, me parece que es un jugador que puede jugar en pleno partido en varias posiciones. Estoy soñando para que algunos partidos genere más juego, sea más continuo y que podamos disfrutar más".



Finalmente, el técnico habló de lo que será la planificación para el juego del próximo viernes contra Once Caldas en Manizales. "El equipo tuvo una fatiga normal de juego. Los que estuvieron desde el arranque no bajaron la guardia, hice cambios porque muchos me los pidieron. Necesitamos jugar, mañana con los que no jugaron harán fútbol en Llanogrande con los juveniles que estuvieron en Lima".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8