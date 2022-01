Medellín hizo respetar su casa frente al campeón Cali: victoria 2-0

Deportivo Independiente Medellín derrotó 2-0 a Deportivo Cali, en la tercera fecha de la Liga I-2022. El poderoso fue efectivo y marcó diferencia gracias a Luciano Pons, quien anotó doblete. Con este resultado, el poderoso se ubicó cuarto en la tabla con seis puntos.

Sobre el minuto 3, Deportivo Cali tuvo la primera llegada de peligro del partido a través de Michael Ortega que controló Luis Erney Vásquez. Dos minutos después, Medellín tuvo un tiro libre desde el sector izquierdo que cobró Juan Guillermo Arboleda, pero el arquero del Cali Humberto Acevedo detuvo el cobro sin problemas.



Al minuto 16, Jean Pineda tuvo el primer gol del partido, pero su remate con pierna izquierda fue bloqueado por la defensa visitante. Inmediatamente después, un encontrón entre Felipe Pardo y Michael Ortega derivó en amonestación para ambos jugadores, luego que el árbitro Jhon Hinestroza acudiera al VAR.



Sobre el minuto 22, Germán Gutiérrez de media distancia probó de media distancia a Acevedo, pero la pelota pasó cerca del palo de la mano izquierda del arquero visitante.



Al 28, un centro desde el sector izquierdo, le quedó la pelota a Adrián Arregui quien cabeceó, pero mandó la pelota al vertical, el rebote lo tomó su compatriota argentino Luciano Pons quien no logró rematar bien el balón, mandándolo por fuera del arco rival.



Al minuto 36 tras un pase filtrado de Felipe Pardo desde el medio del campo, le quedó la pelota a Luciano Pons, el argentino con precisión y categoría definió a la salida del arquero Acevedo, para anotar su primer gol en el fútbol colombiano con la camiseta de Independiente Medellín.



En la etapa complementaria, Deportivo Cali realizó la primera sustitución, ingresando Jhon Vásquez, en lugar de Michael Ortega. El conjunto rojo salió a imponer su ritmo de juego atacando por bandas y con pelotas aéreas al Cali, quien no tenía variantes ofensivas.



Al minuto 17, Medellín aumentó la ventaja en el marcador por intermedio del argentino Luciano Pons, quien en un calco al primer gol poderoso, aprovechó un pase filtrado de Felipe Pardo y el ex Banfield registró su doblete en la tarde primaveral de domingo en el Atanasio.



Tras el segundo gol, Deportivo Cali realizó dos cambios, ingresando José Caldera por Kevin Moreno y Gian Cabezas por Harold Santiago Mosquera. Al minuto 33, Cali hizo su cuarto cambio, ingresando Carlos Lucumí en lugar de Ángelo Rodríguez. El DIM realizó su primer cambio, ingresando Bryan Castrillón en lugar de Felipe Pardo, quien salió con molestias físicas.



Sobre el minuto 39, se dio el debut en el fútbol colombiano del uruguayo Javier Méndez, quien jugó como volante, haciendo dupla con Adrián Arregui. Julio Comesaña aprovechó los últimos minutos del partido para darle refresco al equipo y realizó dos cambios más, ingresando Didier Moreno y Ever Valencia en lugar de Luciano Pons y Vladimir Hernández.



Cali tuvo una sobre el final mediante un tiro libre, pero no lograron definir con precisión. El partido terminó con dominio rojo quienes recuperaron lo perdido en Tunja y se volvieron a acomodar en la tabla. Por parte del visitante, ya suman tres derrotas consecutivas y siguen en el fondo de la tabla.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita en Manizales a Once Caldas, mientras que Deportivo Cali recibe en Palmaseca a Deportivo Pereira.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8