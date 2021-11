El corazón se quedó aquí: 'soy sincero, soy un enamorado de Colombia'

José Pékerman fue presentado este martes como nuevo seleccionador de Venezuela, cargo que ejercerá después de sus exitosos pasos por los conjuntos de Argentina y Colombia.

Precisamente durante el acto de oficialización de su llegada, le preguntaron por su experiencia en el país y no pudo evitar hacer una confesión.



"Tengo que ser sincero, soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos. Así me brindo yo. Espero que sea igual en Venezuela. No puedo comparar desde el afecto y la parte humana. Tengo el mejor recuerdo y el cariño por la gente de Colombia. En lo futbolístico es una situación diferente. Colombia ha sabido estar en Mundiales, tuvo etapas y generaciones futbolísticas que también fueron", sostuvo Pékerman".



Pékerman, quien jugó en Independiente Medellín y tiene una hija colombiana, marcó un antes y un después en la historia nacional en los Mundiales de fútbol.



El incómodo momento del adiós y las razones que lo rodearon se los guarda, tal como prometió, para él solo: "Cuando me fui de Colombia dije que nunca iba a hablar del porqué me iba, lo que no se dijo en su momento no me parece correcto decirlo. Solo mi agradecimiento, mi cariño por todo el pueblo y la gente colombiana, los jugadores y la selección", concluyó..