Mascherano puso en duda la presencia de Lionel Messi en los Olímpicos

La Selección Argentina jugará en el próximo mes de agosto por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y es por ello que buscan tener a los mejores jugadores del seleccionado mayor para la ocasión.



Uno de ellos es Lionel Messi con el que Argentina quiere contar para la cita olímpica y de hecho ya hubo acercamientos para saber si quiere ir o no a Francia. Esto fue mencionado por Javier Mascherano, técnico de la Selección Sub-23 quien reconoció que habló con Messi para invitarlo a los Olímpicos.



Y agregó: “Hay que entender que Leo tiene en claro que la edad le empieza a contar para él también y que, más allá de que tiene un nivel superlativo, claramente tiene que ir administrando su tiempo. Tampoco es nuestra intención molestarlo ni presionarlo. Nosotros le hicimos una invitación con tiempo y le damos lo que necesite para que lo piense y vea las opciones del club. Tampoco es fácil para él, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS, ausentarse un tiempo prologando. Ya tomará una decisión”.



Por otro lado, Mascherano sabe que no contaría con Ángel Di María y que también podría perder algunos jugadores que militan en Europa: “Salvo los que están en Argentina, que sabemos que vamos a contar con ellos, el resto de los clubes no están obligados a cederlos. Además, hay un montón que están a préstamo y no sabemos si tienen que volver al club que es dueño”.



No obstante, no descarta la presencia de esos jugadores y espera que haya una planificación clara de la pretemporada de los clubes europeos para saber si los puede llevar a los Olímpicos.



“Las planificaciones para la temporada que viene todavía no están claras en los clubes. Es demasiado temprano para sentase, porque hoy no te pueden dar una respuesta con certeza. Vamos planteándonos las cosas y tratando de tener la mayor cantidad de chicos en el radar y a partir de los meses venideros iremos viendo con quiénes podemos contar”, concluyó.