Millonarios no renuncia a Falcao: haría nueva oferta por el delantero

Millonarios tiene un objetivo en mente desde hace mucho tiempo: ver a Falcao García vestido con la camiseta del equipo Embajador antes de que termine su carrera profesional.



El cuadro albiazul, que actualmente no pasa por un buen momento, quiere como sea al samario y por ello volverían nuevamente a la carga por el futbolista.



Según dio a conocer el diario AS en España, Millonarios volverá a hacer una nueva oferta por el delantero en junio, mes en el que Falcao acaba su contrato con Rayo Vallecano donde posiblemente no continúe ya que apenas ve minutos en el cuadro español.

De acuerdo con el medio, Millonarios quiere convencer a la estrella colombiana de diferentes maneras donde sobresalen el tema deportivo y el económico al igual que el tema sentimental ya que de llegar al Embajador esto supondría regresar a su país.



Millonarios ya había ofertado por Falcao en el verano europeo del año pasado e hizo un nuevo acercamiento en enero, pero ambas propuestas fueron declinadas por el samario por diferentes motivos.



De hecho, para haber declinado la última oferta de Millonarios tuvo mucha incidencia lo que fue el tema económico donde no se llegó a un acuerdo y también fue determinante lo ocurrido con Luis Díaz donde su padre Luis Manuel fue secuestrado en el país durante dos semanas.