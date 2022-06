Reviva acá el apasionante empate entre Italia y Alemania

Tras la dolorosa caída frente a Argentina en la Finalissima, Italia iniciará su camino en la Nations League. Lo hará ni más ni menos que frente a Alemania en el Estadio Renato Dall'Ara.

Siga el partido en vivo

Italia 1-1 Alemania

¡Termina el partido!



90+3'- Por poco se lo lleva Alemania. Veloz contragolpe que culmina son un certero remate de Hoffman, pero nuevamente Donnarumma se estira para salvar al local.



90'- Cuatro minutos de adición.



88'- Tarjeta amarilla en Alemania para Werner por protestar.



84'- Doble cambio en Italia. Se retiran Scamacca y Frattesi por Ricci y Cancellieri.



82'- Tarjeta amarilla en Alemania para Havertz por un pisotón a Pellegrini.



80'- Doble sustitución. En Alemania entra Raum por Gnabry, en Italia entra Dimarco por Biraghi.



79'- Doble salvada de Donnarumma. Primero le saca un centro preciso a Gnabry para su remate y luego despeja un remate peligroso a media altura. Muy buenas reaccciones del joven meta.



77'- Musiala recibe por derecha y le deja servida la bola a Gündogan que remata de primera, pero su disparo llega a las manos de Donnarumma.



Italia 1-1 Alemania

73'- ¡Gol de Alemania! Kimmich empareja todo con una volea dentro del área. Aunque se revisó por una posible mano de Werner, todo termina siendo lícito.

Italia 1-0 Alemania

71'- ¡Gol de Italia! Pelligrini abre la cuenta para la Azzurra, luego de un gran desborde de Gnonto por derecha que el volante a la postre solo debe empujar.



69'- Doble sustitución en Alemania. Se retiran Goretzka y Müller para el ingreso de Gündogan y Havertz.



67'- Muy buena jugada colectiva de Alemania al borde del área italiana, el balón queda servido para Musiala, pero este le erra al arco.



65'- Tarjeta amarilla en Italia para Tonali por cortar una contra.



64'- Politano sufre problemas físicos y deja el campo. En su lugar debuta con la selección italiana Gnonto.



62'- Tarjeta amarilla para Kehrer en Alemaina y Florenzi en Italia.



58'- Doble sustitución en Alemania. Se retiran Sané y Henrichs para darle paso a Musiala y Hofmann.



55'- Politano engancha de afuera hacia dentro por sector derecho, con la zurda tira a colocar y el balón pasa rozando el palo. Oportunidad clarísima.



53'- Scamacca por poco anota un golazo, tras intentar una chalaca poco ortodoxa que termina en las manos de Neuer.



49'- Gran jugada individual de Scamacca dentro del área germana y posterior centro a ras que Pellegrini no logra impactar.



46'- Centro de Politano desde la derecha que Scamacca no logra darle dirección a centímetros del arco.



¡Comienza la segunda parte!



Italia 0-0 Alemania

Termina la primera parte



42'- Alemania adelanta líneas en el cierre de la primera parte, mientras Italia aguanta por una contra.



37'- ¡Se lo pierde Alemania! Gnabry captura un rebote dentro del área a la altura del punto penal y de volea la manda a la tribuna. Oportunidad clarísima desperdiciada.



35'- Alemania contesta con un flojo remate de Goretzka que se va por encima del travesaño.



34'- ¡Palo! Scamacca suelta un derechazo desde fuera del área que vence a Neuer, pero termina estrellándose en el vertical derefcho del arquero alemán.



33'- Gran jugada de Frattesi en la que deja desparramado a Kimmich y remate un tanto desviado.



30'- Poco a poco baja la intensidad del partido. No hay un dominador claro y las infracciones abundan.



25'- Peligroso remate de Müller dentro del área italiana en el que justo se interpone Florenzi para evitar la apertura del marcador.



22'- Scamacca vuelve a merodear el área rival. Remate de meda distancia que se va lejos del pórtico de Neuer, pero una vez más le sancionan fuera de lugar.



20'- Durísima entrada de Goretzka contra Bastoni. El alemán se lleva por delante al italiano, pero el juez central decide no amonestar.



17'- Nuevo robo italiano, esta vez por cuenta de Bastoni. Pellegrini gana la banda y al intentar el pase de la muerte para Scamacca, la defensa visitante evacúa.



16'- Frattesi se aviva en la salida germana y saca un remate de media distancia que se va ligeramente desviado.



14'- Asoma Alemania. Gnabry gambeteó brillantemente dentro del área y con un soberbio remate por poco abre la cuenta, pero Donnarumma salva con los puños.



12'- Italia logra salirse de la presión germana y empareja el duelo en cuanto a intensidad. Ataques van y vienen, pero sin suficiente claridad.



8'- Primera llegada de Italia. Pase profundo para Scamacca que gana en velocidad, pero no le sale un buen remate cruzado dentro del área. Al final todo fue invalidado por fuera de lugar.



5'- Cabezazo forzado de Müller dentro del área que se queda sin problemas en las manos de Donnarumma.



2'- Alemania toma la iniciativa a pesar de ser el visitante. Kimmich y Goretzka se adueñan del mediocampo y en punto Müller junto a Sané buscan desequilibrar.





Alineaciones