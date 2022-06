Inglaterra e Italia no se sacaron ventaja: reviva lo mejor del empate

Inglaterra e Italia igualaron a cero en el Molineux Stadium, duelo válido por la tercera fecha del Grupo 3 de la Liga A. Reviva a continuación el desarrollo del encuentro.

Inglaterra 0-0 Italia

Termina el partido



90+2'- Tarjeta amarilla en Italia para Sandro Tonali por cortar un avance importante del rival.



90+1'- Tiro de esquina inglés al primer palo que se desvía en Kalvin Phillips y se estrella en el palo. Al final todo se anuló por falta previa.



90'- Tres minutos de adición.



87'- Doble sustitución en Italia. Se retiran Dimarco y Pessina , ingresan Bryan Cristante y Alessandro Florenzi

Sustitución en Inglaterra. Se retira Tomori e ingresa Marc Guehi.



85'- Con los cambios y las infracciones, el ritmo del encuentro bajó considerablemente en los últimos minutos.



80'- Tarjeta amarilla en Inglaterra para James Ward-Prowse por una imprudencia.



79'- Sustitución en Inglaterra. Se retira Sterling e ingresa Bukayo Saka.



78'- Brillante jugada colectiva entre Harry Kane y Raheem Sterling dentro del área rival que termina con un remate desviado del capitán del Tottenham.



75'- Sustitución en Italia. Se retira Scamacca e ingresa Giacomo Raspadori.



74'- Duelo bastante igualado, poco a poco se va tornando de ida y vuelta: posesiones cortas, transiciones rápidas y balones profundos.



69'- Rápido regate de Wilfried Gnonto dentro del área y posterior remate a ras que pega en el lado externo de la red.



66'- Lejano remate de James Ward-Prowse que se va desviado.



65'- Centro peligroso de Federico Dimarco desde la izquierda, pero no encontró receptor en el área británica.



63'- Doble sustitución en Italia. Se retiran Locatelli y Pellegrini, ingresan Salvatore Esposito y Wilfried Gnonto.

Triple sustitución en Inglaterra. Se retiran Abraham, Rice y Mount, ingresan Harry Kane, Jarrod Bowen y Kalvin Phillips.



61'- Brillante pase de Lorenzo Pellegrini desde la medialuna para Giovanni Di Lorenzo que no pudo definir dentro del área chica. Un defensor rival logró sacarle el balón justo a tiempo.



58'- Partido detenido parcialmente por un fuerte pelotazo en el rostro de Tammy Abraham. Afortunadamente no fue nada grave.



54'- Jack Grealish filtró un buen pase para Raheem Sterling dentro del área, el extremo remató a ras, pero Gianluigi Donnarumma controló sin problemas.



51'- ¡Insólito errado de Raheem Sterling! Centro a media altura de Reece James desde la derecha, el balón fue de lado a lado sin algún roce y el extremo del Manchester City mandó su remate por encina del travesaño.



47'- Amonestación en Italia para Federico Gatti por cortar una contra del rival.



46'- Remate desviado de Matteo Pessina desde el borde del área. Clara oportunidad perdida.



¡Comienza la segunda parte!



Inglaterra 0-0 Italia

Termina la primera parte



45+1'- Buen remate cruzado de volea de Manuel Locatelli que Aaron Ramsdale controla sin problemas.



44'- Matteo Pessina recibió dentro del área, recortó hacia dentro y sacó un remate que se desvió en James Ward-Prowse y Aaron Ramsdale salvó con una gran volada.



42'- Reece James levantó un centro pasado desde zona derecha y cuando Raheem Sterling se disponía a cabecear, Federico Gatti salvó peinándola.



41'- Centro corto de Davide Frattesi desde la derecha. Gianluca Scamacca controló dentro del área, pero remató sumamente desviado. Su disparo se fue alto.



39'- Mason Mounto nuevamente probó suerte con un fuerte derechazo dentro del área que le salió a las manos de Gianluigi Donnarumma.



36'- Otro centro de Inglaterra que se fue cerrando y casi termina complicando a Gianluigi Donnarumma.



33'- El partido cae en un bache. No hay opciones claras en ofensiva y las infracciones predominan.



28'- Tarjeta amarilla en Inglaterra para Jack Grealish por un dura entrada contra Federico Gatti.



27'- Muy buen centro a ras de Reece James desde la derecha y Jack Grealish no logra rematar con fortaleza. Al final la bola fue interceptada por la defensa italiana.



24- ¡Espectacular atajada de Aaron Ramsdale! Giovanni Di Lorenzo recibió un balón largo por sector derecho y mandó un centro de primera. En el segundo palo apareció Sandro Tonali para rematar, pero el arquero del Arsenal voló de lado a lado para salvar.



23'- Italia logra zafar de la superioridad rival y de a poco va hilando pases y ganando faltas cercanas al pórtico británico.



18'- Centro desde sector izquierdo de Mason Mount que se cerró y por poco sorprende a Gianluigi Donnarumma.



17'- Tiro de esquina al primer palo de James Ward-Prowse, Declan Rice impactó la bola de primera, pero el remate se fue por encima del travesaño.



15'- El partido baja de intensidad. Inglaterra tiene la iniciativa, mientras Italia aguarda por una contra.



10'- Giovanni Di Lorenzo ganó un buen balón en la raya final por sector derecho y tiró el ‘pase de la muerte’, pero Gianluca Scamacca se movió mal dentro del área. Al final el balón siguió de largo de lado a lado.



8'- ¡El travesaño amarga a Inglaterra! Brillante habilitación de Reece James, que llegó con sorpresa al último tercio, a Mason Mount. El volante remató de primera y su disparo terminó en el horizontal. En el rebote, Tammy Abraham no pudo capitalizar de cabeza.



5'- Gianluigi Donnarumma erró con un pase en salida y Tammy Abraham por poco cobra. La marca del defensor le impidió rematar con tranquilidad.



4'- Inglaterra pueda suerte con un remate al borde del área de Mason Mount que llega a las manos de Gianluigi Donnarumma.



2'- ¡Lo tuvo Italia! Brillante pase filtrado de Mateo Pessina para Davide Frattesi, quien remata cruzado y el balón se va rozando el vertical.



1'- Susto en Italia. Tammy Abraham aprieta la salida de Gianluigi Donnarumma y por poco provoca el erro del meta italiano.



Inglaterra 0-0 Italia

¡COMIENZA EL PARTIDO!



Calentamiento previo al encuentro de ambos seleccionados

