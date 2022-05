FIFA dice que Brasil vs Argentina se juega, irían a TAS: ¡qué tercos!

La FIFA no se quiere resignar y los protagonistas tampoco y así se encaminan a un partido perfectamente intrascendente, uno que solo el dueño del fútbol quiere jugar.

El ente rector ha insistido en que se juegue el partido Brasil vs Argentina, que se suspendió en territorio brasileño en septiembre del año pasado cuando las autoridades sanitarias entraron a la propia cancha a interrumpir el juego por el incumplimiento de los protocolos sanitarios de ingreso al país de Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero, provenientes de Inglaterra.



En fin. La FIFA ordenó en febrero pasado que se dispute pero las selecciones involucradas apelaron la decisión, que en las últimas horas se ratificó y de hecho se afanó, pues invitó a la CFB a “informar los detalles del partido (sede, estadio y horario)” con fecha límite al 22 de junio, y no el 22 de septiembre, como había dicho inicialmente.



De inmediato la AFA respondió: “La Asociación del Fútbol Argentino solicitará en el día de hoy los fundamentos de ambas decisiones y efectuará las apelaciones correspondientes ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a fin de seguir defendiendo los derechos de nuestro seleccionado”, dijo en un comunicado.



¿Y para qué tanto problema si ambas selecciones ya están clasificadas al Mundial de Catar? ¡Gran pregunta! El resultado de ese duelo no hará que Brasil pierda la punta de la tabla de posiciones de la región o que Argentina mejore nada (de hecho pone en riesgo su brillante eliminatoria); el ranking FIFA no se modificará, a nadie importa, en términos concretos, lo que allí ocurra. A nadie salvo los dueños de los derechos de TV, que no tuvieron espectáculo.



Lo único bueno que logró la apelación es que rebajaran de 540 mil dólares a 251 mil la multa impuesta a la CBF por incumplir requisitos de orden y seguridad y de 200 mil a 100 mil el pago de la AFA por falas en la preparación del partido. Ahora dicen que irán al TAS. ¿Cuándo entonces se jugará? En realidad, ¿a quién le importa?