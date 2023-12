Brasil recibió advertencia de FIFA: no jugaría torneos internacionales

Brasil no tuvo su mejor año 2023, pues los malos resultados y escándalos de orden público de sus aficionados en partidos de Eliminatorias (contra Argentina), ahora, los brasileños se enfrentan a una amenaza de la FIFA tras la destitución del presidente de la CBF.

El Tribunal de Rio de Janeiro determinó el pasado 7 de diciembre que Ednaldo Rodrigues no podía continuar en la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol, peor la FIFA no vio con buenos ojos esta decisión, pues la entidad no permite que el estado tome acciones contra sus afiliados y estaría cerca de tomar cartas en el asunto.



La agencia AP reveló que FIFA envió una carta a la CBF y en ella explica que podría sancionar a Brasil con la no participación en competencias internacionales y también aplicaría para los clubes brasileños.



“A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que, si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida”, dice una parte de la carta enviada por la máxima entidad que rige el fútbol mundial.







Por ahora, la Confederación Brasileña de Fútbol se encuentra administrada por José Perdiz, pero la FIFA también dejó claro que desconoce la actual gestión del dirigente al mando de la entidad.