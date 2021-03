La fecha FIFA perfecta, que agradecen y celebran los clubes europeos

Este miércoles arrancan las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 en Europa y Concacaf. La primera fecha FIFA del 2021 será inusual, pues la pandemia, y especialmente las normas de países como Inglaterra para evitar el contagio, impidieron que en Suramérica se jugaran partidos de clasificatorias. Conmebol se vio obligada a posponer las fechas 5 y 6, y ahora tendrá que reacomodar su calendario de este año, en el que también espera que se juegue la Copa América.



Sin embargo, por estos días los más felices con esta fecha FIFA son los clubes europeos. Y es que, a pesar de que el grueso de jugadores se fue a sus selecciones, esta vez no sufrirán por los jugadores suramericanos.



La prensa europea lo destacó. Por ejemplo en Italia, registraron que Inter de Milán trabajó para fortalecer a los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez, así como al argentino Lautaro Martínez. Juventus también celebró por tener esta semana para recuperar a Paulo Dybala y mejorar el estado físico de Juan Guillermo Cuadrado.



En Inglaterra, Everton espera que pase la fecha FIFA para disfrutar de la mejor versión de James Rodríguez, quien trabaja para estar al ciento por ciento en el remate de la temporada; esto9 no hubiera sucedido si hubiera tenido que viajar para enfrentar a Brasil, en Barranquilla, y a Paraguay, en Asunción.



Y es que justamente los largos vuelos, los miles de kilómetros que los suramericanos recorren en cada jornada de eliminatorias, no serán la cruz para comenzar abril. Disminuirán las lesiones, pues cada vez que había doble fecha en Suramérica, se registraban varias bajas para la reanudación de las ligas.



Así, los grandes equipos del Viejo Continente esperan el mejor rendimiento de los jugadores de Suramérica, una vez pase esta fecha FIFA, pues no tendrán el desgaste de otro momento.