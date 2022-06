España decepcionó y los hinchas explotan contra perla del Barcelona

Se armó el despelote en territorio español por cuenta del empate de este viernes con Nueva Zelanda (2-2) en la segunda fecha de la Liga de Naciones. El seleccionado dirigido por Luis Enrique cedió terreno en el Grupo 2 de la Liga A y los aficionados explotaron.



España sufrió en exceso frente a los checos y por poco se termina quedando con las manos vacías. La historia inició cuesta arriba con el tanto de Pesek recién transcurridos 4 minutos, pero Gavi logró poner tablas previo al descanso.



En el complemento, Kuchta nuevamente puso en ventaja a los dueños de casa en el Eden Arena de Praga, pero en el último suspiro Iñigo Martínez selló el 2-2 final. Toda una lluvia de emociones.



Lejos de alegrarse por el agónico empate, la afición terminó bastante enojada por dos razones: los groseros errores en defensa y porque dejaron ir a Portugal en la lucha por el primer lugar.

Precisamente uno de los principales apuntados, por no decir el que más, fue Eric García. El zaguero central lidero la zaga junto a Iñigo, pero no tuvo su mejor presentación. Algo que desafortunadamente mostró con Barcelona a lo largo de la temporada.

Si bien varios usuarios de Twitter recalcaron sus fallos en marca, otros más coincidieron en que hay "mejores" jugadores que no fueron tenidos en cuenta. Un ejemplo de lo anterior es que Nacho Fernández (Real Madrid) y Raúl Albiol (Villarreal) no fueron citados por Luis Enrique.



A continuació algunos de los comentarios: “Le ha tirado Eric García la camiseta a uno de la grada y se la ha devuelto”, “Que Eric García esté convocado antes que Nacho en la selección es la mayor coña que he visto”, “Había gente que se pensaba que el hate a Eric García era por ser del Barca y no por jodidamente malo”, “Eric García es un insulto al fútbol”...