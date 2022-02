¡El más boliviano! Enoumba, primer africano que marca en Eliminatorias

Lo usual en Bolivia es la nacionalización de jugadores como Alex Da Rosa, de Brasil, Carlos Trucco o Damián Lizio de Argentina y hasta Pablo Escobar, natural de Paraguay. ¿Pero un africano?

Pues sí. Se trata de Marc François Enoumba, originario de Camerún y quien este martes se metió en la historia de las Eliminatorias Suramericanas al ser el primer africano que anota un gol en la competencia por los cupos al Mundial.



Este defensor de 28 años, del registro deAlways Ready, se nacionalizó en 2021 tras cumplir cinco años en el país.



Así recordó el momento el futbolista: “Hoy se marca un día especial en mi vida, un antes y un después. Oficialmente nacionalizado boliviano, para continuar luchando y dando lo mejor de mí por este país. Agradezco el apoyo incondicional de mi familia, al pueblo boliviano por aceptarme como hermano y de todas las personas que fueron parte de este gran logro”.



¿Y cómo fue que salió de África a Bolivia? “Antes de venir a Bolivia fui a Bélgica a probar suerte, pero no fue como esperaba. Luego apareció un paisano mío, Romeo Giscar, quien tiene una escuela de fútbol en Cochabamba donde radica hace muchos años, así que él me alentó a venirme y me convenció al decirme que había una oportunidad”, contó el zaguero en una entrevista al diario local La Razón.



Pues ahora ha hecho historia y le ha dado el gol del empate parcial 1-1 contra Chile a su querida Bolivia.