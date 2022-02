¡Verdugo! Colombia única selección que no ha podido vencer Scaloni

Aunque parece una broma no lo es, la Selección Colombia es el único equipo de Sudamérica que no ha logrado vencer la Selección Argentina desde que el ex jugador y ahora entrenador Lionel Scaloni tomó el mando de la Albiceleste, teniendo en cuenta que han jugado 4 partidos, logrando tres empates y una derrota.



El primer juego que tuvo el argentino con los cafeteros fue en el año 2018, en un juego amistoso en el estadio MetLife Stadium, en esta oportunidad el juego terminó empatado 0-0, la segunda vez que se vieron fue en la Copa América 2020, donde Colombia logró una victoria contundente 2 goles a 0. Colombia era dirigida por Carlos Queiroz.



Ya los últimos juegos de Argentina y Colombia han sido con los entrenadores actuales de ambas selecciones, en el 2021 previo a la Copa América estas dos selecciones se vieron en la ciudad de Barranquilla, donde La Tricolor logró el empate 2-2 en la última jugada del partido. El último juego entre ambos equipos fue en la Copa América del 2021, a pesar de que Argentina eliminó a Colombia en las semifinales, los 90 minutos quedaron igualados 0-0.



La quinta oportunidad que tendrá Lionel Scaloni será este martes en la ciudad de Córdoba, donde recibe a una Selección Colombia necesitada de una victoria para seguir soñando con el mundial, mientras que el equipo argentino ya tiene listas las maletas para la cita mundialista.