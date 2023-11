Fecha 5 de Eliminatorias dejó renuncia de un DT por malos resultados

La fecha 5 de las Eliminatorias terminó y hubo grandes sorpresas en cuanto a resultados, pues Argentina perdió contra Uruguay, mientras que el batacazo de la jornada lo protagonizó la Selección Colombia al vencer 2-1 y por primera vez a Brasil rumbo a los mundiales.

Sin embargo, hubo otros resultados que dejaron a selecciones con balance negativo y fue el empate a cero goles entre Chile y Paraguay, que no los deja bien posicionados de cara a lo que viene en las clasificatorias al Mundial 2026.



De hecho, ese resultado de Chile terminó siendo lapidario y el técnico argentino, Eduardo Berizzo, sorprendió en conferencia de prensa en territorio chileno al confirmar que renunció a su cargo como seleccionador de 'La Roja'.



“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, dijo Eduardo Berizzo.



De esta manera, las Eliminatorias dejan un nuevo técnico descabezado por malos resultados y Paraguay ahora tendrá la misión de derrotar a Colombia en Asunción para tomar un respiro.



Los números de Eduardo Berizzo en la selección chilena no fueron nada buenos y se va del cargo con un 33 por ciento de rendimiento en partidos oficiales. Además, en Eliminatorias dejó a ‘La Roja’ con un triunfo, dos empates y dos derrotas.