Chile y Paraguay no jugaron a nada: empate que no los favorece

Chile y Paraguay rivalizaron en la fecha 5 de Eliminatorias Sudamericanas y ambos equipos estaban necesitados de sumar, aunque la responsabilidad estaba más para los chilenos, quienes venían de perder contra Venezuela.

El encuentro en territorio chileno no estuvo marcado de jugadas esplendidas o un equipo superior y más bien fue muy disputado en el mediocampo, donde hubo mucha fricción.



La jugada más importante del primer tiempo no precisamente fue una aproximación de gol, pues en el minuto 44 El árbitro Fernando Rapallini recibió el llamado del VAR y tuvo que expulsar al paraguayo Robert Rojas por una fuerte falta a un rival.







El partido en el primer tiempo estuvo apretado y no pasó del empate sin goles, pero queda un segundo tiempo que generaba expectativa, pues ambos tenían que salir a ganar para no quedar en la parte baja de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.



Sin embargo, el complemento no tuvo muchas acciones y todo se mantuvo en igualdad. Las faltas continuaron y las llegadas no se hacían presentes, donde incluso, hubo una donde cayó el paraguayo Gustavo Gómez tras recibir una entrada dentro del área, pero el árbitro resolvió las protestas de los jugadores y no paso a mayores.



Chile y Paraguay parecían bien con el resultado y terminaron empatando en un triste partido que no deja bien posicionado a ninguno. Los paraguayos sumaron cinco puntos y los chilenos también hicieron la misma cantidad, pero la visita se mantuvo en el séptimo lugar de la clasificación y los locales quedan por fuera.