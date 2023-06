Cristiano Ronaldo, a un partido de completar 200 con su Selección

Cristiano Ronaldo podría disputar su partido número 200 con la Selección de Portugal en el caso de jugar el próximo martes frente a Islandia por Eliminatorias a la Eurocopa 2024 el próximo 20 de junio a partir de a 1:45 p.m. (hora de Colombia). Con 38 años, el futbolista sigue sorprendiendo con su gran nivel y confirmó que no renunciará a la selección lusa.



"Mientras me sienta motivado y que a todas las personas que están a mi lado le gusta mi presencia, mi participación y mi liderazgo, no renunciaré a la selección", señaló en rueda de prensa en Reikiavik, capital de Islandia.



"Hacer 200 internacionalizaciones no es cualquier cosa. Demuestra el amor que tengo por jugar con la selección. Quiero seguir jugando, alegrando a mi familia, a mis amigos, a todos los portugueses, porque ha sido un camino largo pero que no acabará en breve", añadió el jugador del Al Nassr de Arabia Saudita.



Por otro lado, comentó sentirse importante dentro del grupo y advirtió que Portugal seguirá buscando nuevos títulos luego de obtener la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League de 2019. "Estoy alcanzando bastantes récords y eso me deja feliz y con la ambición de querer todavía hacer mucha historia por Portugal. Tengo la esperanza de que podemos ganar todavía más títulos", agregó.



En los 199 compromisos vistiendo la camiseta de su país, suma 122 goles. Debutó en 2003 en un amistoso contra Kazajistán.