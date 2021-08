Se abre paso fecha triple de Eliminatorias a Catar: Conmebol lo pide

La realización de la Copa América contra viento y marea en Brasil, dejó en segundo plano un problema de calendario que Conmebol no ha podido resolver: está pendiente una doble fecha de Eliminatorias a Catar 2022.

Ese fue uno de los temas de la reunión del Consejo de la entidad, en el que se decidió la solicitud formal a la FIFA de una triple fecha eliminatoria, en septiembre y en octubre, para cumplir con los duelos pendientes.



Se trata de una salida que los directivos suramericanos ven viable, pues se usarían los mismos viajes, pero con tres o cuatro días más de concentración para los internacionales. Falta ver si en Europa los clubes ven con buenos ojos la iniciativa, que en principio no debería ser tan compleja debido a que las temporadas allí están arrancando.



La doble fecha que está pendiente es la del pasado mes de marzo, que no se pudo cumplir tras la negativa de los clubes de la Premier League -que imitaron otros torneos-, a ceder a los jugadores para viajar a Suramérica y luego tener que hacer cuarentenas obligatorias a su regreso.



Si la FIFA autoriza la celebración de la triple fecha, los duelos de Colombia serían así:



2 de septiembre: Bolivia vs Colombia

6 de septiembre: Paraguay vs Colombia

10 de septiembre: Colombia vs Chile

7 de octubre: Uruguay vs Colombia

11 de octubre: Colombia vs Brasil

15 de octubre: Colombia vs Ecuador



​Hay que esperar a la autorización de la FIFA para que estas fechas sean oficiales.